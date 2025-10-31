Αθήνα στο επίκεντρο της ενέργειας: Τρεις πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ στη σύνοδο P-TEC – Δηλώσεις Παπασταύρου για LNG και υδρογονάνθρακες

Στην καρδιά του διεθνούς ενεργειακού διαλόγου τοποθετείται η Αθήνα, με τη φιλοξενία της συνόδου P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Η παρουσία κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και υπουργών από 25 χώρες επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον γεωστρατηγικό χάρτη της ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρόντες στη σύνοδο θα είναι:

ο Chris Wright, Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ,

ο Doug Burgum, Υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας,

και ο Michael Rigas, Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους.

Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 400 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ενεργειακής βιομηχανίας από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισήμανε ότι το P-TEC έχει διπλό στόχο:

«Πρώτον, να ενισχύσουμε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας ως πύλης του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, και δεύτερον, να συνάψουμε σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα αποφέρουν άμεσα οφέλη για την ελληνική οικονομία».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές ανάπτυξης των υδρογονανθράκων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κινείται πλέον με ταχείς ρυθμούς στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

«Γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Τουρκία, η Κύπρος και η Αλβανία το έχουν ήδη πράξει. Τώρα είναι η σειρά μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη υπογραφεί οι Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν ως προτιμητέους επενδυτές τις κοινοπραξίες Chevron – Helleniq Energy.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές συμβάσεις αναμένεται να φτάσουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Βουλή πριν το τέλος του έτους, ώστε να επιταχυνθεί η αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού σε φυσικούς πόρους.

«Τρέχουμε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας πλέον «συνδυάζει γεωπολιτική ισχύ και οικονομικό όφελος», εδραιώνοντας τη χώρα ως ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.

