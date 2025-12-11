Αθήνα: Συλλήψεις ανηλίκων για ληστείες και κλοπές, στόχος τους γυναίκες που δούλευαν σε φούρνους και περίπτερα

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους

11 Δεκ. 2025 12:06
Pelop News

Την περασμένη Κυριακή συνελήφθησαν το βράδυ στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη συμμορίας που πραγματοποιούσε κλοπές και ληστείες κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων φούρνων και περιπτέρων στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.

Οι ανήλικοι, το βράδυ της Κυριακής, προσέγγισαν έναν 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας και με τη χρήση βίας του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και την μπλούζα του. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δράστες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους συνέλαβαν. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της συγκεκριμένης ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος, είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της συμμορίας, είχε διαπράξει ληστείες και κλοπές, κυρίως σε βάρος γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων, αποσπώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα. Στη συνέχεια, οι δράστες πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές αγορές χρησιμοποιώντας τις κλαπείσες τραπεζικές κάρτες.

Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και κλοπών που διαπράχθηκαν σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία. Οι ανήλικοι δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

