Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία

Τη στραγγάλισε και τη χτύπησε με μπουκάλι, με τον δράστη να εισβάλει αρχικά στο σπίτι του θύματος και στη συνέχεια να τη στραγγαλίζει

13 Δεκ. 2025 21:41
Pelop News

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, διωκόμενου με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας.

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι το 2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε μια γυναίκα και τη χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωινές ώρες της 12-12-2025 στην Αθήνα, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.

Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24-8-2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Επιπρόσθετα, κατά τα έτη 2021 και 2022, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο ενώ το 2023 αφαίρεσε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

