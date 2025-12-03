Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές

Στα όρια μιας μεγάλης κρίσης βρίσκεται το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, καθώς οι ταμιευτήρες Μόρνου και Υλίκης εμφανίζουν εντυπωσιακή συρρίκνωση των αποθεμάτων τους, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράφουν μέσω drones μεγάλες εκτάσεις που έχουν αποκαλυφθεί από την πτώση της στάθμης του νερού.

Οι νέες εικόνες που καταγράφουν τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ με τη χρήση drones αποτυπώνουν εκτεταμένες ζώνες που μέχρι πριν από δύο ή τρία χρόνια βρίσκονταν στον βυθό, αλλά σήμερα αποτελούν τις νέες όχθες των δύο λιμνών. Στον Μόρνο μάλιστα έχουν γίνει ορατά ξανά τα ερείπια του εγκαταλελειμμένου χωριού Κάλλιο.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι μέσα σε δύο χρόνια ο Μόρνος έχει χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων του, ενώ η επιφάνειά του έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό. Αντίστοιχα, στην Υλίκη η πτώση άγγιξε επίσης το 40% μέσα σε μόλις ένα έτος. Στην επιταχυνόμενη υποχώρηση του νερού συμβάλλουν οι άνυδροι χειμώνες και η έλλειψη χιονιού στις ορεινές περιοχές, που στερούν την απαραίτητη απορροή για την ανανέωση των υδάτινων αποθεμάτων.

Την ίδια στιγμή, η συνολική κατανάλωση νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για λελογισμένη χρήση, έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δείχνει ότι, ενώ οι περισσότεροι αναγνωρίζουν το πρόβλημα της λειψυδρίας, μόλις οι μισοί θεωρούν ότι αφορά άμεσα την περιοχή όπου ζουν.

Την επιστημονική εξήγηση για τη μη αναπλήρωση των ταμιευτήρων παρά τις έντονες πρόσφατες βροχοπτώσεις έδωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκκας. Όπως σημείωσε στον ΣΚΑΪ, οι ταμιευτήρες γεμίζουν κυρίως από την αργή τήξη του χιονιού και όχι από τις απευθείας βροχοπτώσεις, ενώ το νερό που πέφτει στην ευρύτερη περιοχή χρειάζεται σημαντικό χρόνο για να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς.

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε σε πιθανά μέτρα ενίσχυσης των υδάτινων πόρων, όπως η δημιουργία μικρών φραγμάτων και μικρο-ταμιευτήρων για καλύτερη συγκράτηση νερού, η αξιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης —αν και παραμένουν ενεργοβόρες— καθώς και ο περιορισμός των απωλειών στα δίκτυα. Τόνισε ότι η καλλιέργεια «συνείδησης κατανάλωσης» σε πόλεις και αγροτικές περιοχές είναι κρίσιμη, υπενθυμίζοντας πως «το νερό όταν το έχουμε το σπαταλάμε, όταν δεν το έχουμε δημιουργεί τεράστια προβλήματα».

