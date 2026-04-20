Αυστραλία: 12χρονος παγιδεύτηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για 350 μέτρα ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο από τη Μελβούρνη δείχνει τη στιγμή που 12χρονος μαθητής μένει παγιδευμένος στην πόρτα λεωφορείου και σύρεται στον δρόμο, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στην απόλυση του οδηγού.

20 Απρ. 2026 12:05
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία το βίντεο από τη Μελβούρνη, στο οποίο φαίνεται ένας 12χρονος μαθητής να έχει παγιδευτεί στην πίσω πόρτα λεωφορείου και να σύρεται στον δρόμο για περίπου 350 μέτρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Wheelers Hill στις 16 Μαρτίου, όταν το χέρι και η σχολική τσάντα του παιδιού πιάστηκαν στην πόρτα την ώρα που το όχημα ξεκινούσε.

Σύμφωνα με το ABC, η μητέρα του παιδιού δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται ο γιος της να παραμένει εγκλωβισμένος εξωτερικά στο λεωφορείο, ενώ αυτό συνεχίζει την πορεία του μέχρι την επόμενη στάση. Η εταιρεία Ventura ανέφερε ότι ο οδηγός απομακρύνθηκε οριστικά από τη θέση του μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας.

Το 9News μετέδωσε ότι το παιδί σύρθηκε κατά μήκος της Brandon Park Drive και ότι κατάφερε να αποφύγει σοβαρό τραυματισμό σηκώνοντας τα πόδια του από το οδόστρωμα όσο το λεωφορείο βρισκόταν σε κίνηση. Η μητέρα του δήλωσε ότι ο γιος της παραμένει τραυματισμένος ψυχολογικά, εμφανίζει κρίσεις πανικού και δεν μπορεί πλέον να μετακινείται μόνος του με λεωφορείο.

Δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά το σοκ παραμένει

Παρότι ο 12χρονος δεν υπέστη σοβαρές σωματικές βλάβες, οι συνέπειες του περιστατικού δεν θεωρούνται αμελητέες. Το ABC αναφέρει ότι η Victoria Police δεν είχε αρχικά λάβει επίσημη καταγγελία, αλλά προχώρησε σε έρευνες μόλις δημοσιοποιήθηκε το βίντεο.

Η μητέρα του παιδιού υποστηρίζει ότι το σύστημα ασφαλείας της πόρτας δεν ανίχνευσε σωστά την παγίδευση, επειδή ο αισθητήρας βρισκόταν μόνο στο κεντρικό σημείο της πόρτας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ζητά να επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό. Η ίδια περιέγραψε το συμβάν ως κάτι που «θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο».

Η Ventura, σε δηλώσεις που επικαλέστηκαν αυστραλιανά μέσα, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό και ανέφερε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το παιδί και την οικογένειά του. Παράλληλα, το θέμα έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στην Αυστραλία, ακριβώς επειδή το βίντεο καταγράφει με ωμό τρόπο πόσο κοντά έφτασε το παιδί σε μια πολύ σοβαρή τραγωδία.

