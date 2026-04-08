Χιλιάδες αυτόχθονες διαδήλωσαν στη Μπραζίλια, καταγγέλλοντας παραβιάσεις στα δικαιώματά τους στη γη και ζητώντας από την κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πιο ξεκάθαρη προστασία των εδαφών τους απέναντι στην πίεση από αγροτικές, δασοκομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου Acampamento Terra Livre, της μεγαλύτερης συνάντησης αυτοχθόνων στη Βραζιλία.

[contaisu_summary]

Σύμφωνα με το AP, περίπου 7.000 άνθρωποι από πάνω από 200 κοινότητες κατασκήνωσαν για μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την Πλατεία των Τριών Εξουσιών, εκεί όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι ηγέτες των αυτοχθόνων πίεσαν ανοιχτά τον Λούλα, λέγοντας ότι οι δεσμεύσεις για προστασία του Αμαζονίου συγκρούονται με την προώθηση έργων εξόρυξης, ενέργειας και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι αποφάσεις για τις ζωές και τα εδάφη τους εξακολουθούν να λαμβάνονται χωρίς τη δική τους ουσιαστική συμμετοχή.

Η φετινή κινητοποίηση γίνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, με αναφορές για βία σε συγκρούσεις γης, ιδιαίτερα στην Μπαΐα με τους Πατάξο, αλλά και με ανοιχτές αντιδράσεις απέναντι σε μεγάλα εξορυκτικά σχέδια. Οι αυτόχθονες υποστηρίζουν ότι η προστασία των εδαφών τους δεν αφορά μόνο τα δικά τους δικαιώματα, αλλά και την ίδια την επιβίωση του Αμαζονίου.

Ερευνητές και περιβαλλοντικές αναλύσεις επισημαίνουν σταθερά ότι τα αυτόχθονα εδάφη λειτουργούν ως μία από τις πιο αποτελεσματικές ασπίδες απέναντι στην αποψίλωση. Αυτό εξηγεί γιατί η σύγκρουση γύρω από τα δικαιώματα γης στη Βραζιλία ξεπερνά τα όρια μιας εσωτερικής πολιτικής διαμάχης και συνδέεται άμεσα με το μέλλον του παγκόσμιου κλίματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



