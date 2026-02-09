Bad Bunny: Latin γιορτή, πολιτικά μηνύματα και ένας γάμος στο halftime του Super Bowl LX

Σε μια γιορτή με latin ρυθμούς, έντονους συμβολισμούς, πολιτικά μηνύματα και έναν πραγματικό γάμο επί σκηνής εξελίχθηκε το φετινό halftime show του Super Bowl LX, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Bad Bunny. Ο 31χρονος καλλιτέχνης από το Πουέρτο Ρίκο, που έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, είχε προαναγγείλει ότι «ο κόσμος θα χορέψει» — και το έκανε πράξη.

Η εμφάνισή του παρέσυρε το κοινό στο στάδιο και καθηλώσε περισσότερους από 125 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, προκαλώντας όμως και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «αηδιασμένος», χαρακτηρίζοντας το σόου «φρικτό» και υποστηρίζοντας ότι προσβάλλει το «μεγαλείο της Αμερικής».

Ένα σκηνικό-ύμνος στο Πουέρτο Ρίκο

Το σόου ήταν βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής και ειδικότερα στην πατρίδα του Bad Bunny. Το σκηνικό περιλάμβανε ένα χωράφι ζαχαροκάλαμου, φοίνικες, πυκνή βλάστηση και μια αυτοσχέδια «marqueta», δημιουργώντας μια αυθεντική εικόνα Πουέρτο Ρίκο στο κέντρο του αμερικανικού υπερθεάματος.

Κεντρικό θέμα της εμφάνισης ήταν η ενότητα, με πολλαπλές πολιτικές αναφορές. Ανάμεσά τους, μια φανέλα Zara με τον αριθμό 64, που ερμηνεύτηκε ως αναφορά στον αρχικό αριθμό θυμάτων που είχε ανακοινωθεί μετά τον καταστροφικό τυφώνα Μαρία.

Μουσική, πολιτισμός και ένα μεγάλο πάρτι

Ο Bad Bunny άνοιξε το σόου με το «Tití Me Preguntó», περπατώντας μέσα από το χωράφι ζαχαροκάλαμου και συναντώντας μουσικούς που έπαιζαν ντόμινο, ένα περίπτερο Villa’s Tacos και την Toñita, ιδιοκτήτρια του Caribbean Social Club, που του πρόσφερε ένα σφηνάκι ρούμι.

Η σκηνική διαδρομή συνέχισε μέσα από ένα κουρείο και έναν αγώνα μποξ με τους Πορτορικανούς πυγμάχους Xander Zayas και Emiliano Vargas, πριν ο καλλιτέχνης ανέβει στην οροφή μιας casita για να ερμηνεύσει το «Yo Perreo Sola».

Στο κέντρο του γηπέδου, διεθνή ονόματα της λατινικής σόουμπιζ —μεταξύ αυτών οι Karol G, Cardi B, Τζέσικα Άλμπα και Πέδρο Πασκάλ— χόρευαν, μετατρέποντας το halftime σε ένα τεράστιο latin πάρτι.

Lady Gaga, salsa και ένας πραγματικός γάμος

Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία ανέβηκε σε υπερυψωμένη πλατφόρμα ερμηνεύοντας μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της «Die With a Smile», με τη συνοδεία του θρυλικού συγκροτήματος Los Sobrinos.

Την ίδια στιγμή, ένα ζευγάρι παντρευόταν επί σκηνής, σε μια σκηνή που συνδύαζε γιορτή, συναίσθημα και πολιτισμικό συμβολισμό. Αμέσως μετά, η Gaga και ο Bad Bunny χόρεψαν μαζί στους ρυθμούς του «Baile Inolvidable».

«Χορέψτε, χορέψτε, χορέψτε χωρίς φόβο», είπε ο Bad Bunny στα ισπανικά, πριν καταλήξει στο «Nueva Yol», σηκωμένος από ένα πλήθος χορευτών.

Ρίκι Μάρτιν και η μνήμη του τυφώνα Μαρία

Ο δεύτερος μεγάλος καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο Ρίκι Μάρτιν. Ο Πορτορικανός σταρ εμφανίστηκε καθισμένος σε πλαστική καρέκλα, αναπαριστώντας το εξώφυλλο του άλμπουμ «Debí tirar más fotos». Δίπλα του υπήρχε μια άδεια καρέκλα, που πολλοί θεώρησαν συμβολισμό για τις περισσότερες από 3.000 ζωές που χάθηκαν μετά τον τυφώνα Μαρία και τους 11 μήνες χωρίς ηλεκτροδότηση στο νησί.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το «El Apagón», με τον Bad Bunny να φωνάζει: «Puerto Rico está bien cabrón!».

Η παρουσία του Ρίκι Μάρτιν μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς υπήρξε το πρόσωπο που άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική είσοδο της λατινικής μουσικής στην αμερικανική mainstream σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το μήνυμα που έμεινε

Στο φινάλε του halftime show, ο Bad Bunny έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενότητας: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», πριν απαριθμήσει κάθε χώρα της αμερικανικής ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και του Πουέρτο Ρίκο.

Πίσω του, μια γιγαντοοθόνη πρόβαλλε τη φράση:

«Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη»,

ως απάντηση στα αρνητικά —και συχνά ρατσιστικά— σχόλια που είχαν προηγηθεί της εμφάνισής του.

