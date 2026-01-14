Μπαμ με Ναν στον Παναθηναϊκό, δεν πάει στο Μόναχο!

Έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής

Μπαμ με Ναν στον Παναθηναϊκό, δεν πάει στο Μόναχο!
14 Ιαν. 2026 9:32
Pelop News

Στον Παναθηναϊκό προέκυψε μεγάλο πρόβλημα, αφού ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και δεν θα αγωνιστεί με την Μπάγερν στο Μόναχο!

Βγαίνει ο αντίπαλος του Προμηθέα στο Κύπελλο

Δεν θα ταξιδέψει στη Γερμανία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν την Πέμπτη (15/1, 20.30). Στη χθεσινή προπόνηση ο Αμερικανός ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής. Αμέσως ξεκίνησε να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

