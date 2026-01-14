Μπαμ με Ναν στον Παναθηναϊκό, δεν πάει στο Μόναχο!

Στον Παναθηναϊκό προέκυψε μεγάλο πρόβλημα, αφού ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και δεν θα αγωνιστεί με την Μπάγερν στο Μόναχο!

Δεν θα ταξιδέψει στη Γερμανία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν την Πέμπτη (15/1, 20.30). Στη χθεσινή προπόνηση ο Αμερικανός ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής. Αμέσως ξεκίνησε να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

