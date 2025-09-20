Μπαράζ συλλήψεων στη Δυτική Ελλάδα: Ναρκωτικά, μέθη και επικίνδυνη οδήγηση

Σειρά συλλήψεων κατέγραψαν οι αρχές στη Δυτική Ελλάδα, με υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, επικίνδυνη οδήγηση και εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις.

Μπαράζ συλλήψεων στη Δυτική Ελλάδα: Ναρκωτικά, μέθη και επικίνδυνη οδήγηση
20 Σεπ. 2025 12:48
Pelop News

Μπαράζ συλλήψεων κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, με υποθέσεις που αφορούν από κατοχή ναρκωτικών και εκκρεμείς καταδίκες μέχρι παραβάσεις του ΚΟΚ και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, ένας ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κάνναβης καθώς και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Στο Αγρίνιο, η ομάδα ΔΙΑΣ προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για κλοπή.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, η ΟΠΚΕ Αγρινίου συνέλαβε έναν ακόμη ημεδαπό, μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης και ένας πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας.

Στην Ηλεία, στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας – Κυλλήνης, άνδρας συνελήφθη από την Ειδική Ομάδα Ελέγχων, καθώς σε δίκυκλο όχημά του διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου και κινητήρα ήταν αλλοιωμένα.

Τέλος, στο Μεσολόγγι, τα ξημερώματα, άνδρας συνελήφθη από το Τμήμα Τροχαίας έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Ο οδηγός μοτοσικλέτας προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
14:00 Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει στον άξονα του ΝΑΤΟ – Δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας στη Βαλτική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ