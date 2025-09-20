Μπαράζ συλλήψεων στη Δυτική Ελλάδα: Ναρκωτικά, μέθη και επικίνδυνη οδήγηση

Μπαράζ συλλήψεων κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα, με υποθέσεις που αφορούν από κατοχή ναρκωτικών και εκκρεμείς καταδίκες μέχρι παραβάσεις του ΚΟΚ και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Συγκεκριμένα:

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, ένας ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,2 γραμμάρια κάνναβης καθώς και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Στο Αγρίνιο, η ομάδα ΔΙΑΣ προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για κλοπή.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, η ΟΠΚΕ Αγρινίου συνέλαβε έναν ακόμη ημεδαπό, μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης και ένας πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας.

Στην Ηλεία, στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας – Κυλλήνης, άνδρας συνελήφθη από την Ειδική Ομάδα Ελέγχων, καθώς σε δίκυκλο όχημά του διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου και κινητήρα ήταν αλλοιωμένα.

Τέλος, στο Μεσολόγγι, τα ξημερώματα, άνδρας συνελήφθη από το Τμήμα Τροχαίας έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Ο οδηγός μοτοσικλέτας προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



