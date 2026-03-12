Μπαράζ συλλήψεων στην Αχαΐα για ηρωίνη, μαχαίρι, ρευματοκλοπή και καταδικαστικές αποφάσεις

Μπαράζ αστυνομικών υποθέσεων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αχαΐα, με συλλήψεις για ναρκωτικά, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ρευματοκλοπή και εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων. Οι υποθέσεις εκτυλίχθηκαν σε Πάτρα, Αίγιο και περιοχή της Αιγιαλείας, στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών.

12 Μαρ. 2026 12:12
Pelop News

Σειρά συλλήψεων για διαφορετικές υποθέσεις καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αχαΐα, έπειτα από ελέγχους και παρεμβάσεις αστυνομικών υπηρεσιών σε Πάτρα, Αίγιο και ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Αμεσης Δράσης συνέλαβαν χθες το μεσημέρι έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα ηρωίνης, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε ξεχωριστή υπόθεση στο Αίγιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Αιγιαλείας πέρασαν χειροπέδες σε έναν ακόμη ημεδαπό άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για διάστημα 395 ημερών.

Παράλληλα, σε περιοχή της Αιγιαλείας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις κατοικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι οι οικίες ρευματοδοτούνταν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια.

Ακόμη μία σύλληψη έγινε χθες το πρωί στο Αίγιο, επίσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, αυτή τη φορά σε βάρος ημεδαπού άνδρα για εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων. Σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες είχε καταδικαστεί συνολικά σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Πάτρα: «Παραμυθομαγειρέματα» και «Θεατροταξίδια» το Σάββατο από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ
14:00 Πάτρα: Η εξουθένωση των ειδικευόμενων γιατρών – Με 36 ώρες εργασίας και 5,38 ωρομίσθιο
13:56 Θεσσαλονίκη: Μητέρα κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά και συνελήφθη μαζί με τον γιο της
13:47 Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον Περσικό Κόλπο: Πήραν φωτιά το Safesea Vishnu και το «Zefyros»
13:40 Πάτρα: Η γυναίκα στο επίκεντρο εκδήλωσης για υγεία, πρόληψη και ενδυνάμωση
13:31 Επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ 61χρονη Γερμανίδα, συνελήφθη αντιδήμαρχος
13:26 Σκληρό μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα: Η κατοχή δεν νομιμοποιεί F-16 στα Κατεχόμενα
13:22 Νέο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν: Στο στόχαστρο πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη
13:14 Σαμαράς κατά Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Chevron: «Ποιους λέει επαγγελματίες ανησυχούντες;»
13:10 Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Απειλές από το Ιράν για «λουτρό αίματος», πλήγματα στον Κόλπο και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ
13:06 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Τσέλιε
13:00 Πάτρα: Στάση αναμονής στην κρεαταγορά – Αβεβαιότητα και ανησυχία στις τάξεις των κρεοπωλών
12:56 Μήνυμα Ζελέσνκι στον Τραμπ για την Ρωσία
12:52 Θεσσαλονίκη: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του 25χρονου που σκοτώθηκε στην Πολίχνη ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Κένυα: Ανδρας είχε στις αποσκευές του 2.238…μυρμήγκια, δείτε γιατί
12:43 Αγρίνιο: Συνελήφθη την ώρα που πήγε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος
12:38 Ηλεία: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα σε Πύργο και Αμαλιάδα
12:35 Μόσχα: Χωρίς ιντερνέτ τα κινητά εδώ και μια εβδομάδα
12:29 Χαλκιδική: Στο εδώλιο έξι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 8χρονης στην πισίνα κατασκήνωσης
12:27 Πολλιάς στον Peloppoinnisos FM: «Πάνω από 6.000 δρομείς στον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας, από τους κορυφαίους στην Ελλάδα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ