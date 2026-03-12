Μπαράζ συλλήψεων στην Αχαΐα για ηρωίνη, μαχαίρι, ρευματοκλοπή και καταδικαστικές αποφάσεις

Σειρά συλλήψεων για διαφορετικές υποθέσεις καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αχαΐα, έπειτα από ελέγχους και παρεμβάσεις αστυνομικών υπηρεσιών σε Πάτρα, Αίγιο και ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Αμεσης Δράσης συνέλαβαν χθες το μεσημέρι έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα ηρωίνης, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε ξεχωριστή υπόθεση στο Αίγιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Αιγιαλείας πέρασαν χειροπέδες σε έναν ακόμη ημεδαπό άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για διάστημα 395 ημερών.

Παράλληλα, σε περιοχή της Αιγιαλείας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις κατοικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι οι οικίες ρευματοδοτούνταν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια.

Ακόμη μία σύλληψη έγινε χθες το πρωί στο Αίγιο, επίσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, αυτή τη φορά σε βάρος ημεδαπού άνδρα για εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων. Σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, με τις οποίες είχε καταδικαστεί συνολικά σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών για κλοπή και βία κατά υπαλλήλων.

