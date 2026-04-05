Μπαρτζώκας: «Εχω δει μακέτες και το νέο ΣΕΦ φαίνεται εντυπωσιακό»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και έκανε ειδική αναφορά στον Όμηρο Νετζήπογλου και στο νέο ΣΕΦ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Να ευχαριστήσουμε τους πολλούς φιλάθλους μας που ήρθαν σήμερα οικογενειακά για να χαρούν το παιχνίδι και αυτό έγινε.

Και η Μύκονος, αλλά και ο Ολυμπιακός σε αρκετά μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού έπαιξαν για το θέαμα και όχι τόσο για την ουσία, αλλά αυτό προσέφερε καλές φάσεις και ποσοστά.

Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνετε και σε τελική ανάλυση το ότι κερδίσαμε και το ευχαριστήθηκε ο κόσμος ήταν πολύ σημαντικό.

Θα ήθελα να ευχηθώ στη Μύκονο, μετά την επιτυχία που είχε φέτος με το να κρατηθεί στην κατηγορία και ‘εις ανώτερα’ και σε εμάς φυσικά να κάνω κάλεσμα στον κόσμο για την Τρίτη δεν χρειάζεται, γιατί είναι sold-out το παιχνίδι, αλλά θέλουμε την θερμή υποστήριξη των φιλάθλων μας γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία της χρονιάς και κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Σε ερώτηση για την εμφάνιση του Όμηρου Νετζήπογλου ο κόουτς απάντησε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι όσοι είμαστε στην ομάδα για την απόδοσή του. Είναι ένα φοβερά θετικό στοιχείο για την ομάδα μας.

Κάθε μέρα εργάζεται σκληρά με αποτέλεσμα να έχει βελτιωθεί πολύ ατομικά, αλλά και να βελτιώνει και όσους μαρκάρει.

Σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις ομάδες, υπάρχουν πράγματα που φαίνονται, όπως σήμερα η απόδοσή του και πράγματα που δεν φαίνονται, που είναι πολύ σημαντικά πολλές φορές.

Προσωπικά και όλοι μας χαιρόμαστε πάρα πολύ, έχει δείξει τη δουλειά που καταθέτει ο ίδιος μέσα στο γήπεδο. Εμείς το ξέρουμε φυσικά αυτό, αλλά για εκείνον και την αυτοπεποίθησή του και τη χαρά που είναι μεγάλη είναι σημαντικό.

Έχει την ικανότητα αν παίξει ένα παιχνίδι τέτοιου είδους να έχει σε 21 λεπτά αυτά τα νούμερα. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι.

Σε ερώτηση για το πώς νιώθει προσωπικά για τα σχέδια για το νέο ΣΕΦ και γύρω από αυτό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Είναι φανταστικό! Ξέρω πως και η Μπάγερν θέλει να το κάνει αυτό.

Η Μπαρτσελόνα, στην οποία πέρασα, το είχε κάνει αυτό. Θυμάμαι τέλειωναν αγώνες μπάσκετ και μετά πήγαιναν για το ποδόσφαιρο.

Αν δεν μεσολαβούν και αρκετές ώρες, όπως σήμερα στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, μπορεί κάποιος να έρχεται και να παρακολουθεί και τα δύο ή μπορεί κάποιος να βλέπει και την ομάδα πόλο που είναι πολύ δυνατή και η αντρική και η γυναικεία, τώρα που θα γίνει και το κολυμβητήριο εδώ.

Θέλω να πω ότι είναι φανταστικό. Το μόνο που εύχομαι είναι να είμαι και εγώ εδώ ώστε να το ζήσω έστω και μία μέρα σαν προπονητής του Ολυμπιακού.

Ακόμη, όμως, και αν δεν είμαι προπονητής στον Ολυμπιακό, θα χαρώ πολύ να έρθω σαν φίλαθλος. Το νέο ΣΕΦ από κάτι μακέτες που έχω δει θα είναι εκπληκτικό».

