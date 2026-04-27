Μπαρτζώκας: Πρέπει να «ματώσουμε» για να περάσουμε τη Μονακό

27 Απρ. 2026 13:26
Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ στα Play off της Euroleague καθώς το βράδυ της Τρίτης (21:00) υποδέχεται τη Μονακό. Την ομάδα που πέρσι τον είχε σοκάρει στον ημιτελικό του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, αλλά φέτος βρίσκεται σε μία πολύ περίεργη κατάσταση με αρκετά οικονομικά προβλήματα που έφεραν και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και κάποιων παικτών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πάντως υπενθύμισε ότι έχει τους 10 παίκτες που την οδήγησαν πέρσι στον τελικό , ενώ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ για το βραβείο του MVP.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ερυθρόλευκος τεχνικός:
«Οποιος κι αν ήταν θα ήταν μια δυνατή ομάδα. Δεν είναι τόσο σημαντικές οι θέσεις στην κατάταξη. Θα γίνει μια μάχη και στα 4 ζευγάρια και ο καθένας θα ξεδιπλώσει τι έχει ικανό για να πάει στο Final 4. Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Έχει 10 πάικτες. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που πήγε στον τελικό πέρυσι. Λείπει ο Λόιντ και ο Τζέικιρι. Πιστεύω είναι ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα, φυσικά και έχουν αδυναμίες και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και να είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη».

Για το αν η Μονακό δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό: «Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, εγώ συνηθίζω να λέω ότι η ομάδα που τερματίζει πρώτη κάτι καλύτερο έχει από τους άλλους. Θα γίνουν 3-5 παιχνίδια που θα είναι δύσκολα. Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα μας. Έχουμε δείξει σταθερότητα, είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε όλο το ρόστερ».

Για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της σειράς: «Είναι τελείως λάθος. Έχουμε δείξει βίντεο, κανείς δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να ματώσουμε, να παίξουμε σκληρά στη σειρά και να καταλάβουμε ότι η Μονακό έχει παίκτες με πολύ καλά χαρακτηριστικά με μεγάλη ικανότητα στο iso. Στο 1-1 είναι πάρα πολύ καλή και πρέπει να αμυνθούμε καλά και να είμαστε alert για το τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Για το MVP του Βεζένκοβ και την εξέλιξή του: «Θερμά συγχαρητήρια. Βλέπετε πόσο σταθερά παίζει. Αυτό μετράει, σε κάθε ματς να είναι εκεί και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Τον βοηθάμε και εμείς εκμεταλλευόμενοι το ταλέντο του. Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ήταν ένα ιδανικό 4, με τον τρόπο που παίζει και κινείται, ώστε να εγκαταστήσουμε μια τέτοιου είδους φιλοσοφία αγωνιστικά. Χρειαζόμασταν και ανιδιοτελείς παίκτες και σε άλλες θέσεις όπως ο Μιλουτίνοφ, ο Φαλ, ο Γουόκαπ, ο Παπανικολάου. Η κίνησή του Σάσα χωρίς τη μπάλα απαιτεί κίνηση και από τους υπόλοιπους. Είναι συνδυασμός και των δύο. Στη Βαρκελώνη με μένα έπαιζε πολύ συχνά ο Σάσα, γιατί είχαμε και πολλούς τραυματισμούς. Η επαφή που έχει με το καλάθι είναι παροιμιώδης. Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Η εξέλιξή του είχε να κάνει μόνο με τη σκληρή δουλειά και με το περιβάλλον που βρέθηκε εδώ, γιατί πολλές φορές καλοί παίκτες σε ένα περιβάλλον δεν ταιριάζουν».

Για τους παίκτες του Ολυμπιακού στην κορυφαία πεντάδα της EuroLeague: «Κατά βάση είναι επειδή ήμασταν πρώτοι. Συνήθως αποθεώνεται το επιθετικό ταλέντο σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ντιαλό δεν είναι σε καμία πεντάδα. Το θέμα είναι ποιος βάζει τη μπάλα στο καλάθι, κάτι που είναι κόντρα σε αυτό που θέλουν να επιβάλλουν οι προπονητές».

Για την πληρότητα του ρόστερ του Ολυμπιακού: «Όλοι οι παίκτες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στην πεντάδα και να μην παίξουν και καθόλου. Με εξαίρεση κάποιους λίγους. Θα εμπιστευτώ το ένστικτό μου και θα δούμε ποιοι παίκτες ταιριάζουν. Θα πρέπει να θυσιάσουμε κάθε τι ατομικό για το ομαδικό συμφέρον».

