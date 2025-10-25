Μπενίτεθ: «Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά»

Στην παρουσίασή του ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεφ τόνισε ότι είναι εντυπωσιασμένος από το πρότζεκτ των πρασίνων και ευχαρίστησε παράλληλα τον Γιάννη Αλαφούζο που τον εμπιστεύτηκε.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με καλούς επαγγελματίες που πρέπει να δουλέψουν μαζί για να τον επαναφέρουμε εκεί που ανήκει» είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ στην ομιλία του.

Αναλυτικά τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ

«Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο και όλους εσάς που πιστεύετε σε εμένα. Όταν ξεκινήσαμε τις ομιλίες μας εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ. Είναι εύκολο να λες για πρότζεκτ. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μία ομάδα με σκέψη και νοοτροπία νικητή.

Είμαι κάποιος που ξεκινά και δουλεύει σκληρά από την αρχή. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε σαν δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτού του πρότζεκτ. Βλέπω ανθρώπους που είναι πραγματικοί επαγγελματίες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με καλούς επαγγελματίες που πρέπει να δουλέψουν μαζί. Δεν ξεκινάμε από το 0, ξεκινάμε ήδη από κάτι υπαρκτό.

Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά. Αναλύουμε την ομάδα, τους παίκτες και βεβαίως έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αυτό που είναι βασικό είναι να μπορέσουμε να απολαύσουμε μαζί όλες αυτές τις στιγμές. Να πω ότι είδαμε τους αγώνες, βεβαίως το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τα άτομα με το σταφ. Εντυπωσιαστήκαμε. Αυτό που είναι σημαντικότερο για εμένα είναι η νοοτροπία.

Η ομάδα έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή. Να δημιουργήσουμε μία ένωση με τους φιλάθλους. Ερχόμενοι εδώ το νωρίτερο και φεύγοντας από εδώ το αργότατο, θα δημιουργήσουμε μία καλή νοοτροπία. Το βασικό είναι να έχεις τη νοοτροπία».

Για το πλάνο του στον Παναθηναϊκό: «Δουλεύαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις μας. Μαθαίνεις από τα λάθη σου και σε βοηθάει να βελτιωθείς.

Αυτό που είναι βασικό είναι να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Γνωρίζουμε το πλάνο του παιχνιδιού. Από την ακαδημία έρχονται παίκτες στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως χρειάζεται χρόνος. Δεν έχει νόημα να παίζεις καλά, αλλά να μην κερδίσεις. Να βεβαιώσουμε ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κρατάς την μπάλα στα πόδια, να έχεις τον έλεγχο.

Δεν έχω μαγικό ραβδί. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μία ομάδα με προώθηση, θα είναι ανταγωνιστικοί και στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Καινούργιες σκέψεις, καινούργιες ιδέες. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι οι παίκτες θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους».

