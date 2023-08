Bernie Marsden: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας και πρώην μέλος των Whitesnake

Ο Bernie Marsden, αρχικός κιθαρίστας του συγκροτήματος Whitesnake, πέθανε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ήταν 72 ετών.

Ο Marsden «πέθανε ειρηνικά το βράδυ της Πέμπτης με τη σύζυγό του, Fran, και τις κόρες του, Charlotte και Olivia, στο πλευρό του», έγραψε η οικογένειά του στο Instagram. «Ο Μπέρνι δεν έχασε ποτέ το πάθος του για τη μουσική, γράφοντας και ηχογραφώντας νέα τραγούδια μέχρι το τέλος».

Ένας από τους σημαντικότερους ροκ και μπλουζ κιθαρίστες του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Marsden έγραψε ή συνυπέγραψε αρκετά από τα τραγούδια που γνώρισαν επιτυχία οι Whitesnake, μεταξύ των οποίων τα Fool for Your Loving, She’s a Woman, Walking in the Shadow of the Blues, Trouble και το διεθνές chart-topper Here I Go Again.

Γεννημένος στο Μπάκιγχαμ το 1951, ο Marsden ξεκίνησε με το ροκ συγκρότημα UFO το 1972. Μετά από συμμετοχές σε διάφορα συγκροτήματα και ένα βραχύβιο πρότζεκτ με πρώην μέλη των Deep Purple με την ονομασία Paice Ashton Lord, ο Marsden δημιούργησε τους Whitesnake στο Λονδίνο το 1978 μαζί με τον πρώην τραγουδιστή των Deep Purple David Coverdale και τον κιθαρίστα Micky Moody.

Ο Marsden συμμετείχε στο πρώτο EP, σε πέντε άλμπουμ και σε ένα live άλμπουμ, από το Snakebite (1978) μέχρι το Saints & Sinners (1982). Κυκλοφόρησε επίσης δύο σόλο άλμπουμ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το And About Time Too (1979) και το Look at Me Now (1981).