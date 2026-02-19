Μπιμπίλας για Κωνσταντοπούλου: «Έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο» – Τι αποκάλυψε για τις εντάσεις στη Βουλή

Σε μια ειλικρινή αποτίμηση της πολιτικής παρουσίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τη δυναμική της στάση, υπήρξαν φορές που ο ίδιος αισθάνθηκε πως «ξεπεράστηκε ένα όριο».

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι η ένταση και οι υψηλοί τόνοι αποτελούν στοιχείο του χαρακτήρα της προέδρου του κόμματος, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις η αντίδρασή της απέναντι σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται με προηγούμενες επιθέσεις που – όπως είπε – έχει δεχθεί.

Ωστόσο, δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι υπήρξαν στιγμές που ο ίδιος διαφώνησε με τη στάση της. «Μερικές φορές έχω αισθανθεί ότι ξεπέρασε ένα όριο. Ναι, της το έχω πει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «έτσι πρέπει να γίνει».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε επίσης λόγο για εικόνες έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή, περιγράφοντας περιστατικά όπου χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρισμοί που δεν θα έπρεπε να ακούγονται στον κοινοβουλευτικό διάλογο. Όπως ανέφερε, υπάρχει μερίδα πολιτών που επιθυμεί σκληρή πολιτική σύγκρουση, αλλά και άλλοι που την αποδοκιμάζουν.

Αναφορικά με τη λειτουργία της Πλεύσης Ελευθερίας, επισήμανε ότι παρά το γεγονός πως η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί πλέον πέντε βουλευτές, ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και η αντιπολίτευση που ασκείται παραμένει έντονη.

Σχολιάζοντας την ηγετική φυσιογνωμία της Κωνσταντοπούλου, τη χαρακτήρισε αυστηρή όταν το απαιτούν οι συνθήκες, τονίζοντας ότι σε μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα ο έλεγχος είναι κρίσιμος. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως δεν διακρίνει σαφή πολιτική τοποθέτηση.





