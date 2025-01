Μπλέικ Λάιβλι: Ζητά χρηματική αποζημίωση από τον συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι

Δεν τον αφήνει σε «χλωρό κλαρί» η Μπλέικ Λάιβλι τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, αφού η ηθοποιός κατέθεσε εκ νέου αγωγή αξιώνοντας χρηματική αποζημίωση για ψυχικό πόνο και αγωνία, σοβαρή συναισθηματική δυσφορία και απώλεια εισοδημάτων.

Η αγωγή αποτελεί «απάντηση» στην καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, αλλά αυτή τη φορά έχει κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Εκτός από τον Τζάστιν Μπαλντόνι, η Μπλέικ Λάιβλι, που πριν από λίγες ημέρες είχε αποκαλύψει το σχέδιο για τη δυσφήμησή της από τον σκηνοθέτη της ταινίας, στράγηκε νομικά και εναντίον των δύο υπευθύνων διαχείρισης κρίσεων του συμπρωταγωνιστή της, Μελίσα Νέιθαν και Τζένιφερ Έιμπελ καθώς και της Wayfarer Studios, ιδιοκτησίας του Μπαλντόνι η οποία χρηματοδότησε το «It Ends with Us».

Στην κατάθεση της γνωστής ηθοποιού στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, διατυπώθηκε ένας κατάλογος με 30 αιτήματα σχετικά με την παραβατική συμπεριφορά των συναδέλφων της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν την παραγωγή της ταινίας.

Μεταξύ αυτών, η 37χρονη Λάιβλι, ζήτησε να μην υπάρξει πλέον καμία αναφορά στον «εθισμό στην πορνογραφία» του κ. Μπαλντόνι στην κ. Λάιβλι ή σε άλλα μέλη του συνεργείου, καμία περιγραφή των δικών τους γεννητικών οργάνων και «καμία προσθήκη σκηνών σεξ, στοματικού σεξ ή κορύφωσης on camera από την Μπλέικ Λάιβλι εκτός του πλαισίου του σεναρίου που η ηθοποιός, ενέκρινε κατά την υπογραφή της στο έργο», αναφέρει η καταγγελία.

Η πρωταγωνίστρια απαίτησε επίσης να σταματήσει ο κ. Μπαλντόνι να λέει ότι μπορεί να μιλήσει με τον νεκρό πατέρα της.

Η μήνυση του Μπαλντόνι

Παράλληλα, στην τελευταία ανατροπή στο νομικό δράμα του «It Ends With Us» , ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε μήνυση κατά των New York Times κατηγορώντας το ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι δημοσίευσε ένα «ψευδές και δυσφημιστικό άρθρο» σχετικά με τους ισχυρισμούς της συμπρωταγωνίστριάς του Μπλέικ Λάιβλι. εναντίον του.

Η καταγγελία, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ισχυρίζεται ότι οι New York Times βασίστηκαν στην «μη επαληθευμένη και ιδιοτελή αφήγηση της Lively» και αγνόησαν «μια πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων που αντέκρουαν τους ισχυρισμούς της» στο άρθρο της 21ης ​​Δεκεμβρίου σχετικά με την αγωγή Lively. κατατέθηκε.

«Δεδομένης της έκτασης του άρθρου και της συντονισμένης πτώσης, είναι προφανές ότι οι Times δούλευαν αθόρυβα σε συνεννόηση με την ομάδα της Lively για εβδομάδες ή μήνες», αναφέρει η αγωγή.

Η Λάιβλι κατηγόρησε την Μπαλντόνι ότι εμπλέκεται σε σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας της Sony Pictures και ότι διοργάνωσε εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της στα social media.

Η μήνυση του Baldoni, κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη (31.12.2024) κατά των New York Times για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή ελαφριά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, απάτη υπόσχεσης και παραβίαση σιωπηρής σύμβασης.

Υπάρχουν άλλοι εννέα ενάγοντες στη αγωγή, συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τους δημοσιογράφους του Baldoni, τους παραγωγούς του «It Ends With Us», Jamey Heath και Steve Sarowitz και την εταιρεία παραγωγής πίσω από την ταινία, Wayfarer Studios. Ζητούν τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια για ζημιά που προκλήθηκε στη φήμη, την εργασία και την ευημερία τους.

Εκπρόσωπος των New York Times δήλωσε σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στους LA Times ότι η εταιρεία στέκεται στη δημοσιογραφία της και σκοπεύει να υπερασπιστεί σθεναρά κατά της αγωγής στο δικαστήριο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News