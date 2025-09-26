Bloomberg: Έτοιμοι οι Ευρωπαίοι να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν επαναληφθούν παραβιάσεις

Σκληρή προειδοποίηση μετά από εισβολές σε εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ

Bloomberg: Έτοιμοι οι Ευρωπαίοι να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν επαναληφθούν παραβιάσεις
26 Σεπ. 2025 9:48
Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν αυτήν τη βδομάδα τη ρωσική ηγεσία στη Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να απαντήσει «με όλη του τη δύναμη» σε επόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της συμμαχίας — ακόμα και με την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, γράφει το Bloomberg.

Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ

Στη σχετική συνάντηση, οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για το περιστατικό κατά το οποίο τρία μαχητικά MiG-31 έπρεπε να αναχαιτιστούν αφού πέρασαν πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο ανωνυμίας, εκτίμησαν ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια εντολοδόχων της ρωσικής διοίκησης.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αρνείται ότι τα ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και δηλώνει πως οι στρατιωτικές πτήσεις του συμμορφώνονται με διεθνείς κανόνες. Η ρωσική πλευρά απέδωσε επίσης σε λάθος ένα ξεχωριστό περιστατικό εισβολής drone στην Πολωνία.

Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

Οι εντάσεις αυτήν την περίοδο κλιμακώνονται, ενώ ο πρόεδρος Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής υποδομής και η αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο δείχνει ρωγμές. Ορισμένα ανατολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πολλαπλές παραβιάσεις φέτος, γεγονός που δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της συμμαχίας.

Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία φέρονται να ζήτησαν από τη ρωσική πλευρά να σταματήσουν οι εισβολές. Ο Βρετανός κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο του, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι συντονίζεται με Παρίσι, Λονδίνο και Βαρσοβία για «όλα τα απαραίτητα μέτρα». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέφυγε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε μελλοντικές εισβολές.

Σημαντικό δείγμα της σοβαρότητας είναι η επικλήση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ — σπάνια κίνηση στην ιστορία της συμμαχίας — που έγινε δύο φορές αυτόν τον μήνα μετά περιστατικά σε Πολωνία και Εσθονία. Η Δανία επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο ανάλογης αντίδρασης, καθώς διερευνά πιθανό ρόλο της Ρωσίας σε επιθέσεις με drones που προκάλεσαν διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία.

Αρκετοί σύμμαχοι πιέζουν για σκληρότερη στάση: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρύνει την Ουκρανία να ανακτήσει τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία· κάποιοι ηγέτες, όπως ο Πολωνός πρωθυπουργός, ζήτησαν ακόμη και την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν το ΝΑΤΟϊκό χώρο. Άλλοι, όμως, προειδοποιούν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης — ο Γερμανός υπουργός Άμυνας μίλησε για «παγίδα κλιμάκωσης» του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο απάντησε πως οποιαδήποτε κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους θα σήμαινε πόλεμο, ενώ πολλοί σύμμαχοι — μεταξύ αυτών και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνη — ζήτησαν προσοχή και εναρμονισμένη στάση, χωρίς πρόωρες κινήσεις. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη εάν συνέβαινε εισβολή.

Παράλληλα, τα πρόσφατα περιστατικά ανέδειξαν πρακτικά κενά στην άμυνα των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ: ρωσικό drone παρακολουθήθηκε για σχεδόν μία ώρα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας στις 13 Σεπτεμβρίου· παρ’ ότι καταδιώχθηκε από F‑16, αποφασίστηκε να μη γίνει κατάρριψη λόγω του κινδύνου πτώσης συντριμμιών. Το Βουκουρέστι μόλις ενέκρινε κανόνες εμπλοκής που προβλέπουν την κατάρριψη αεροσκαφών, αλλά αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πόρους και εξοπλισμό για αποτελεσματική προστασία.

Αναλυτές λένε ότι η Μόσχα μάλλον επιδίδεται σε «υβριδικές» δοκιμές — χειρισμούς με αμφίσημα στοιχεία προέλευσης και σκοπού — για να δοκιμάσει την αντίδραση και τη συνοχή της Δύσης, χωρίς να προχωρήσει σε ανοιχτή σύγκρουση. Οι σύμμαχοι πλέον βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα πώς να απαντήσουν: να δείξουν αποφασιστικότητα και ικανότητα υπεράσπισης του εναέριου χώρου ή να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμεση κλιμάκωση.
