Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ

Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία βρέθηκε στο επίκεντρο αναστάτωσης, καθώς ο εναέριος χώρος του έκλεισε προσωρινά εξαιτίας αναφορών για ύπαρξη drones στην περιοχή. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν τόσο η αστυνομία όσο και η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πτήση KL1289 της KLM αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Άμστερνταμ, ενώ ακυρώθηκε και η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα, με το αεροδρόμιο να επαναλειτουργεί περίπου μία ώρα αργότερα, στις 00:35 της Παρασκευής.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μόλις δύο ημέρες, καθώς την Τετάρτη drones είχαν εντοπιστεί εκ νέου στην ίδια περιοχή, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τα μέτρα προστασίας.

