Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ

Ακυρώσεις πτήσεων στη Δανία λόγω ύποπτης δραστηριότητας

26 Σεπ. 2025 7:52
Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη Δανία βρέθηκε στο επίκεντρο αναστάτωσης, καθώς ο εναέριος χώρος του έκλεισε προσωρινά εξαιτίας αναφορών για ύπαρξη drones στην περιοχή. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν τόσο η αστυνομία όσο και η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν η πτήση KL1289 της KLM αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Άμστερνταμ, ενώ ακυρώθηκε και η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα, με το αεροδρόμιο να επαναλειτουργεί περίπου μία ώρα αργότερα, στις 00:35 της Παρασκευής.

Συναγερμός στη Δανία: Τέσσερα αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω drones

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μόλις δύο ημέρες, καθώς την Τετάρτη drones είχαν εντοπιστεί εκ νέου στην ίδια περιοχή, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τα μέτρα προστασίας.

 
