Μπορέλ για Παλαιστίνη: Θα εργαστώ για κοινή θέση ΕΕ για λύση δυο κρατών

«Στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, θα εργαστώ αδιάκοπα με όλα τα κράτη μέλη για την προώθηση μιας κοινής θέσης της ΕΕ που θα βασίζεται στη λύση των 2 κρατών», σημειώνει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ίδιος αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση δύο κρατών μελών της ΕΕ -της Ιρλανδίας και της Ισπανίας- και της Νορβηγίας σχετικά με την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

I take note of today’s announcement by 2 EU Member States -Ireland and Spain- and by Norway on the recognition of the State of Palestine.

May 22, 2024