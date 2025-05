«Break through» και φως: Το Patras Art Festival επιστρέφει με σώμα, ψυχή και διεθνείς παρουσίες

Το Patras Art Festival επιστρέφει δυναμικά στην Πάτρα από τις 19 έως τις 24 Μαΐου, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την ένταση της κίνησης και τη δύναμη της τέχνης. Με σύνθημα «break through», το φεστιβάλ δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να συντρίψει τα στερεότυπα και να αναδείξει τη σωματική δημιουργία ως μέσο εξέλιξης, απελευθέρωσης και επανεφεύρεσης.

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την πόλη σε τόπο συνάντησης χορευτών, δημιουργών και θεατών, φιλοξενώντας ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραστάσεις, σεμινάρια και δράσεις ανοιχτές σε όλους. Το φεστιβάλ συνεχίζει να λειτουργεί ως χώρος ένταξης, έκφρασης και επικοινωνίας, δίνοντας έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα στον πολιτισμό, χωρίς αποκλεισμούς.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Ειρήνη Αποστολάτου, σημειώνει πως το φετινό θέμα «break through» σηματοδοτεί μια πορεία αναγέννησης και υπέρβασης: «Είναι η ρήξη που οδηγεί στη μεταμόρφωση, η ένταση του σώματος που σπάει το καβούκι και εκτοξεύεται σε νέα διάσταση».

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Video Dance Προβολές – 19 Μαΐου | Θέατρο Λιθογραφείον

Το φεστιβάλ ανοίγει με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην τέχνη του video dance, προσφέροντας στο κοινό την εμπειρία του χορού μέσα από τον φακό του κινηματογράφου.

Παραστάσεις – 20 έως 24 Μαΐου | Θέατρο Λιθογραφείον

Δέκα σύγχρονες παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονται στην Πάτρα, με καλλιτέχνες που συνδυάζουν χορογραφία, performance και εικαστικά στοιχεία:

“Soy Madera” – Elelei Company

“Emotional Dogs” – Penelope Morout | Cross Impact

“Matter of choice” – Μαρία Μαυρογιάννη

“Das Ross” – Mariane Verbecq

“Behind the door” – Ομάδα Χορού Duende

“I don’t mind if you forget me” – Μαρίλια Γράντζα

“A/way Home” – Carlos Aller & Cecilia Bartolino

“I will die in the shower” – Μαρίλια Γράντζα & Θάνος Στασινός

“Χρώμα” – Ιωάννα Χρυσομάλλη

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια | Art Evolution, Μονής Ταξιαρχών 9

Με στόχο την εμβάθυνση στη σωματική έκφραση και τις τεχνικές του σύγχρονου χορού, το φεστιβάλ προσφέρει σεμινάρια για επαγγελματίες και μη:

19 & 21 Μαΐου: Sabrina Gargano

22 & 24 Μαΐου: Carlos Aller & Cecilia Bartolino

Το 5ο Patras Art Festival προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια ολιστική εμπειρία, να νιώσει το σώμα ως πεδίο έκρηξης και έκφρασης, και να συμμετάσχει σε μια γιορτή που κάθε χρόνο σπάει τα όρια και ξαναχτίζει γέφυρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.patrasartsfestival.gr

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: https://www.ticketmaster.gr/patras-art-festival-paf-5_sen_2007104.html

