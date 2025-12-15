Μπριζ: Η μεσαιωνική πόλη του Βελγίου

 

Για πολλούς η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς την πόλη είναι τα Χριστούγεννα

Μπριζ: Η μεσαιωνική πόλη του Βελγίου
15 Δεκ. 2025 11:48
Η σημερινή μας επιλογή είναι η γοητευτική Μπριζ που βρίσκεται στο Βέλγιο και σε απόσταση μιας ώρας από τις Βρυξέλλες.

Αν οι γιορτές σάς ξανακάνουν παιδί, αν θέλετε να ζήσετε μέσα σε ένα παραμύθι, αν η μαγεία για εσάς είναι τα μεσαιωνικά καλντερίμια, οι επιβλητικοί πύργοι, τα χρωματιστά σπιτάκια, οι μπαρόκ καθεδρικοί ναοί και τα ατμοσφαιρικά μπιστρό, τότε καλό είναι να επισκεφθείτε την κουκλίστικη Μπριζ στο Βέλγιο.

Η πιο καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Ευρώπης σας περιμένει να ζήσετε το παραμύθι των γιορτών.

Είναι ο πιο διάσημος προορισμός της χώρας και μία από τις πιο τουριστικές μεσαιωνικές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Οι πλατείες με τα εντυπωσιακά μεσαιωνικά κτήρια, τα ονειρικά κανάλια και τα λιθόστρωτα καλντερίμια δίνουν την αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε αιώνες πριν.

Από μόνη της αποτελεί έναν από τους πλέον συναρπαστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς. Όμως, τις ημέρες των γιορτών η ατμόσφαιρα αλλάζει ακόμα περισσότερο. Η παλιά πόλη στολίζεται μαγευτικά, ο κόσμος, όσο πλησιάζουν οι γιορτές, είναι έξω, ψωνίζει, πίνει ζεστές σοκολάτες στα ατμοσφαιρικά καφέ, κυκλοφορεί φορτωμένος σακούλες με τα χριστουγεννιάτικα δώρα, ενώ τα πλήθη των τουριστών, δίνουν το δικό τους γιορτινό χρώμα στην ατμόσφαιρα.

Εστω και αν πάτε για μια μέρα στην Μπριζ, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να την δείτε φωτισμένη. Τα μεσαιωνικά κτίρια, οι πύργοι και τα καμπαναριά είναι από τα πλέον σωστά και επαγγελματικά φωτισμένα. Στην περίοδο των γιορτών ηχεία στους κεντρικούς δρόμους της παλιάς πόλης παίζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και βαλς, που την κάνουν μαγική. Ολόκληρη η Παλιά Πόλη μοιάζει με μουσείο, ενώ στα καλντερίμια και τα σοκάκια της θα ανακαλύψετε μοναδικά εστιατόρια και μπαράκια, καταστήματα με αντίκες, γκαλερί, σοκολατερί και μοδάτες μπουτίκ.

Στην πλατεία Markt, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στήνεται μια χριστουγεννιάτικη αγορά που τα έχει όλα. Καταστήματα με χριστουγεννιάτικα και δώρα, παγοδρόμιο, ένα μικρό χωριό με απίθανα γλυπτά από πάγο, ξύλινα σπιτάκια με πάσης φύσεως σοκολάτες, σε σιντριβάνια, σε τρούφες, σε σοκολατάκια κάθε μεγέθους, σχήματος και χρώματος.

 

