Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του - Αφέθηκαν ελεύθεροι
16 Δεκ. 2025 16:24
Pelop News

Ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού για τρία αδίκημα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των δύο ανήλικων, που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο.

Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας. Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος ήταν που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παράνομη η πράξη του, ως πατέρας αισθάνομαι συντριβή

Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».

Δείτε την ανάρτησή του:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο ανήλικος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου από δύναμη της ΟΠΚΕ που τον εντόπισε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίησή του στο Χαλάνδρι. Κατά την ίδια ενημέρωση, στην προσπάθειά του να διαφύγει φέρεται να παραβίασε και μονοδρόμους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος δεν είχε δίπλωμα, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη πέντε ανήλικοι. Από αυτούς, ένας 15χρονος φέρεται να είχε πάνω του κουζινομάχαιρο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.

Οι τέσσερις από τους ανήλικους επιβάτες αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι, ενώ κρατούνται ο 16χρονος και ο 15χρονος στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε το κουζινομάχαιρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Κυψέλη: Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16:24 Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι
16:15 Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16:12 Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια
16:04 Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:01 Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
15:48 Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»
15:40 Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές κατήγγειλαν πως καθηγήτρια τους έβαλε να δουν επεισόδιο του Black Mirror
15:32 Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί
15:24 Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
15:23 Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
15:16 Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο
15:08 Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
15:00 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς
14:56 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού
14:52 Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
14:49 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση
14:46 Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο
14:40 Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα
14:37 Επιμελητήριο Αχαΐας – Παπαχριστόπουλος: «Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ