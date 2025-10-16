Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές

Σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών στη Χαλκίδα διατυπώνει η Ένωση Γονέων, μετά το περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθήτριας στο Μουσικό Γυμνάσιο και το βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό ρεύματος στα ΕΠΑΛ.

16 Οκτ. 2025 11:33
Στο νοσοκομείο Χαλκίδας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μαθήτρια του Μουσικού Γυμνασίου, η οποία υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτός μέσα στην τάξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας έκανε λόγο για «εγκληματική αμέλεια» εκ μέρους του Δήμου και του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι «η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης των σχολικών κτιρίων θέτει καθημερινά σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Δύο ημέρες πριν από το περιστατικό, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, είχε προηγηθεί βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό της ΔΕΗ εντός του χώρου των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, που προκάλεσε ανάφλεξη στον μετασχηματιστή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για την κατάσταση των σχολείων, όμως δεν πάρθηκαν μέτρα ασφαλείας. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Τα παιδιά μας πρέπει να φοιτούν σε ασφαλή, σύγχρονα δημόσια σχολεία», αναφέρει η Ένωση Γονέων στη σχετική ανακοίνωση.

Οι γονείς ζητούν άμεσους ελέγχους σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, καθώς και επαρκή χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, ώστε –όπως επισημαίνουν– «να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά παιδί μέσα στο σχολείο του».
