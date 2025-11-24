Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από δημοτικό σχολείο – Σοκαρισμένος ο 10χρονος γιος της

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025) έξω από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μία μητέρα που περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της για να τον συνοδεύσει στα μαθήματά του.

Το όχημα χτύπησε τη γυναίκα, την έριξε στο οδόστρωμα και επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, με τον οδηγό και διερχόμενους πολίτες να σπεύδουν αμέσως να βοηθήσουν τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα.

Ανάμεσά τους βρέθηκε τυχαία και ορθοπεδικός γιατρός, ο οποίος της πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε στο eviaonline.gr: «Περνούσα όπως κάθε ημέρα από το σημείο όταν είδα τη γυναίκα κάτω. Την έβλεπα συχνά να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο περπατώντας στην άκρη του δρόμου. Έσπευσα αμέσως και διαπίστωσα ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά ήταν σταθερή. Την κρατούσα ήρεμη για να μην πανικοβληθεί μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας».

Το 10χρονο παιδί, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο σχολείο με τη βοήθεια άλλης μητέρας, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας του.

