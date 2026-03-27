Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά στη τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου, ανοίκουν σε δύο άτομα

Σε ένα δυσεπίλυτο γρίφο για τις αστυνομικές αρχές εξελίσσεται ο εντοπισμός οστών στη Χαλκιδική, καθώς τα νέα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα και περιπλέκουν την υπόθεση.

Τα οστά, που εντοπίστηκαν στις 3 Μαρτίου 2026 σε τεχνητή λίμνη γνωστού ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σιθωνία, δεν ανήκουν τελικά σε έναν άνθρωπο, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως πρόκειται για υπολείμματα δύο διαφορετικών ατόμων, με σημαντική ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους.

Το γεγονός ότι τα οστά βρίσκονταν στο σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστά το έργο της ταυτοποίησης εξαιρετικά δύσκολο, ενώ οι αρχές εξετάζουν με προσοχή όλες τις δηλώσεις εξαφάνισης των τελευταίων ετών.

Το δεύτερο μακάβριο εύρημα

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές της Χαλκιδικής προσπαθούν να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ και για μια δεύτερη, εξίσου σοκαριστική υπόθεση. Πρόκειται για τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού στην περιοχή.

Αν και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν:

Το θύμα πιθανότατα είναι γυναίκα .

Η σορός βρισκόταν στη βαλίτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν έχει υπάρξει ακόμα ταυτοποίηση μέσω DNA.

Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά ή αν πρόκειται για μεμονωμένα εγκλήματα που ήρθαν στο φως το ίδιο χρονικό διάστημα.

