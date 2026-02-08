Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα μας»

Ο Χάλεντ Μεσάαλ ξεκαθαρίζει ότι η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί και απορρίπτει κάθε ξένη κυριαρχία στη Γάζα

Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα μας»
08 Φεβ. 2026 12:55
Pelop News

Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς Χάλεντ Μεσάαλ δήλωσε σήμερα από τη Ντόχα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της ούτε να αποδεχθεί οποιαδήποτε ξένη κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις διεθνείς πιέσεις για αφοπλισμό.

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», τόνισε ο Μεσάαλ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ. «Όσο υπάρχει κατοχή, υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση είναι το δικαίωμα των λαών υπό κατοχή… Είναι κάτι για το οποίο τα έθνη είναι περήφανα», πρόσθεσε.

Ο πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και νυν υπεύθυνος για το γραφείο διασποράς της οργάνωσης ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς θεωρεί τον οπλισμό της αναπόσπαστο κομμάτι της «αντίστασης» κατά του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, όπου το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει – στη δεύτερη φάση του – τον αφοπλισμό της Χαμάς και την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Η οργάνωση, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, έχει καταστήσει τον αφοπλισμό της «κόκκινη γραμμή», αν και δεν αποκλείει – σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – να παραδώσει τα όπλα της σε μια μελλοντική παλαιστινιακή αρχή.

Ο Μεσάαλ κάλεσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ να υιοθετήσει «ισορροπημένη προσέγγιση» που θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνώνται από Παλαιστίνιους». «Η Γάζα ανήκει στον λαό της Γάζας και στην Παλαιστίνη. Δεν θα αποδεχθούμε ξένη κυριαρχία», τόνισε.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, η Χαμάς διατηρεί ακόμα περίπου 20.000 μαχητές και δεκάδες χιλιάδες όπλα στον θύλακα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
14:10 Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ