Χαμάς: «Δεν παραδίδουμε τα όπλα μας»

Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς Χάλεντ Μεσάαλ δήλωσε σήμερα από τη Ντόχα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της ούτε να αποδεχθεί οποιαδήποτε ξένη κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας, απορρίπτοντας τις διεθνείς πιέσεις για αφοπλισμό.

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», τόνισε ο Μεσάαλ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ. «Όσο υπάρχει κατοχή, υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση είναι το δικαίωμα των λαών υπό κατοχή… Είναι κάτι για το οποίο τα έθνη είναι περήφανα», πρόσθεσε.

Ο πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και νυν υπεύθυνος για το γραφείο διασποράς της οργάνωσης ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς θεωρεί τον οπλισμό της αναπόσπαστο κομμάτι της «αντίστασης» κατά του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, όπου το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει – στη δεύτερη φάση του – τον αφοπλισμό της Χαμάς και την προοδευτική απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Η οργάνωση, που ελέγχει τη Γάζα από το 2007, έχει καταστήσει τον αφοπλισμό της «κόκκινη γραμμή», αν και δεν αποκλείει – σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – να παραδώσει τα όπλα της σε μια μελλοντική παλαιστινιακή αρχή.

Ο Μεσάαλ κάλεσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ να υιοθετήσει «ισορροπημένη προσέγγιση» που θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνώνται από Παλαιστίνιους». «Η Γάζα ανήκει στον λαό της Γάζας και στην Παλαιστίνη. Δεν θα αποδεχθούμε ξένη κυριαρχία», τόνισε.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, η Χαμάς διατηρεί ακόμα περίπου 20.000 μαχητές και δεκάδες χιλιάδες όπλα στον θύλακα.

