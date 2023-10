Πόλεμος στο Ισραήλ: «Ημέρα οργής» από τη Χαμάς – Ισραηλινός διπλωμάτης το πρώτο θύμα – Νεκροί 13 όμηροι – Ζήτημα ορών η χερσαία επίθεση – Σφυροκόπημα με 150 ρουκέτες στο Ασκελόν

Ένας διπλωμάτης από το Ισραήλ μαχαιρώθηκε στο Πεκίνο σήμερα σε μια ύποπτη τρομοκρατική επίθεση, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα και υπάρχουν φόβοι πως η επίθεση αυτή εντάσσεται στο κάλεσμα της Χαμάς σε «ιερό πόλεμο», έχει κηρύξει τη σημερινή ημέρα ως «ημέρα οργής».

H Γάζα βομβαρδίζεται ανηλεώς: Εντολή εκκένωσης έδωσε το Ισραήλ, προάγγελος χερσαίας επίθεσης- Έξαλλοι οι Ισραηλινοί με την αντίδραση του ΟΗΕ

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο διπλωμάτης, ο οποίος εργαζόταν στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Πεκίνο, δέχθηκε επίθεση σε περιοχή μακριά από την πρεσβεία.

🚨 Israeli Diplomat Critically Injured in Beijing Stabbing: Global Spread of Violence Against Jews Raises Concerns. pic.twitter.com/ARfaBRPa5c — THEPRIME.BITZ (@BitzTheprime) October 13, 2023

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση, δηλώνοντας ότι ο διπλωμάτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

#BREAKING: Israeli media reporting that an Israeli diplomat was stabbed in Beijing in a possible terror attack. — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Χαμάς: Η Παρασκευή 13 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Τζιχάντ

Αναφορικά με το κάλεσμα της Χαμάς το ερευνητικό ινστιτούτο «Middle East Media Research Institute» (MEMRI) σημείωνε χθες ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς αποκαλούν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 2023 ως «Παγκόσμια Ημέρα Τζιχάντ» και την «βάπτισαν» ως «Flood Al Aksa», αναφερόμενη στο όνομα της αιφνιδιαστικής επίθεσης που εξαπέλυσε στη Γάζα το περασμένο Σάββατο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τις θηριωδίες.

Η Χαμάς κάλεσε σε μαζικές συγκεντρώσεις στη Δυτική Όχθη, την Ιερουσαλήμ και σε όλο τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Ήδη βίντεο από το Λίβανο δείχνει ανθρώπους να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν τον φράχτη του Ισραήλ, στο πλαίσιο της «Μέρας οργής» της Χαμάς.

#Israel – #Lebanon border now. Terrorists and their supporters are trying to climb over the fence and enter Israeli territory. pic.twitter.com/NbXjSydhR0 — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Σύμφωνα με το ifimeirda, η Χαμάς προέτρεψε επίσης τους νεαρούς Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη να «εξεγερθούν και να βγουν έξω μαζικά» και να συγκρουστούν με εποίκους και Ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή.

Κάλεσε επίσης τους Άραβες Ισραηλινούς να συγκεντρωθούν στο συγκρότημα του τεμένους Αλ-Ακσά στην Ιερουσαλήμ για να αποτρέψουν τους «Εβραίους να το βεβηλώσουν» και να «χτίσουν πάνω του».

Η Χαμάς απηύθυνε επίσης έκκληση στους Παλαιστίνιους της διασποράς, καθώς και στους «ελεύθερους ανθρώπους του αραβικού και ισλαμικού έθνους μας σε όλο τον κόσμο», να συγκεντρωθούν στο «πλησιέστερο σημείο στην Ιερουσαλήμ» – ένα κάλεσμα που έχει κάνει από την καταστροφική εισβολή της στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο — προκειμένου να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην τρομοκρατική ομάδα και να σταματήσουν τα «σχέδια του Ισραήλ να εξουδαϊσει την Ιερουσαλήμ και το Αλ Άκσα».

Ισραήλ: Προσοχή για την «Ημέρα Οργής»

Ήδη από το βράδυ της Πέμπτης το Υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με κοινή δήλωσή τους κάλεσαν όλους τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στο εξωτερικό να προσέξουν ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα μετά την έκκληση της Χαμάς στους υποστηρικτές της ανά την υφήλιο να συμμετάσχουν σε μια «Ημέρα Οργής».

Κατά συνέπεια, προειδοποιούσε η δήλωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, πιθανότατα θα υπάρξουν διαμαρτυρίες σε διάφορες χώρες, που θα μπορούσαν να γίνουν βίαιες, με πιθανούς στόχους Ισραηλινούς. Και προέτρεψε όσους Ισραηλινούς ζουν στο εξωτερικό σε «εγρήγορση, να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις και, αν είναι δυνατόν, να λαμβάνουν ενημερώσεις από τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας για πιθανές διαδηλώσεις και περιστατικά αναταραχής γύρω τους».

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας στις πρεσβείες του Ισραήλ ανά την υφήλιο.

Ισραήλ: Διέταξε την κατεπείγουσα απομάκρυνση «όλων των αμάχων» από την πόλη της Γάζας

Νηνεμία φαίνεται να επικρατεί στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας καθώς ο στρατός του Ισραήλ ετοιμάζεται για μια μεγάλη χερσαία επίθεση στην περιοχή, ενώ έχει καλέσει ήδη τους αμάχους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή εντός 24 ωρών.

Χάος στην Γάζα μετά το ισραηλινό τελεσίγραφο – ΒΙΝΤΕΟ

«Εδώ επικρατεί χάος, κανείς δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει», δήλωσε η Ινάς Χαμντάν, υπάλληλος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην πόλη της Γάζας, ενώ άρπαζε ό,τι μπορούσε να ρίξει στις τσάντες της, καθώς γύρω της ακούγονταν οι πανικόβλητες φωνές των συγγενών της. Είπε ότι όλο το προσωπικό του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα είχε ενημερωθεί να εκκενωθεί νότια προς τη Ράφα.

Israel’s military called for all civilians of Gaza City, more than 1 million people, to relocate south within 24 hours, as it amassed tanks near the Gaza Strip ahead of an expected ground invasion.#Israel #Hamas #Gaza #Palestinian #IsraelHamasWar #live https://t.co/NyEuOvDU0q — Reuters (@Reuters) October 13, 2023

Συγκεκριμένα, χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε όλους τους αμάχους -περίπου 1,1 εκατ. ανθρώπους- στην πόλη της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

13 όμηροι έχασαν την ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Γάζας

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανέφεραν σε δήλωση που εξέδωσαν πως τις τελευταίες 24 ώρες 13 όμηροι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Γάζας.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι έξι από τους ομήρους σκοτώθηκαν σε επιδρομές σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια περιφέρεια και άλλοι επτά έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα σε τρεις τοποθεσίες στην περιφέρεια της Γάζας.

Πόλεμος στο Ισραήλ: 13 όμηροι έχασαν την ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Γάζας

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, την 7η Οκτωβρίου, με την πολυαίμακτη έφοδο της Χαμάς, πάνω από 1.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ. Στη Λωρίδα της Γάζας, τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.500 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων, κατά τις τοπικές αρχές.

Ζήτημα ωρών η χερσαία επίθεση

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα την εσπευσμένη απομάκρυνση «όλων των αμάχων» της πόλης της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την έβδομη ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, ο Τσαχάλ – όπως ονομάζεται ο στρατός του Ισραήλ – ανέφερε πως ζητεί «την εσπευσμένη απομάκρυνση όλων αμάχων της πόλης της Γάζας από τα σπίτια τους από τον νότο για την ασφάλειά τους και να μετακινηθούν προς τη ζώνη νότια του Ουάντι Γάζα», μικρού ποταμού στο νότιο τμήμα της πόλης.

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός.

Διεμήνυσε ακόμη πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Χαμάς: 150 ρουκέτες ως απάντηση στο ισραηλινό τελεσίγραφο

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες προς την πόλη Ασκελόν στο Ισραήλ «ως απάντηση στην εκτόπιση και τη στοχοποίηση αμάχων», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το newsbeast, το Γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο ανταποκριτή του, πως εκατοντάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Γάζα.

Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε σε διάστημα ενός τετάρτου της ώρας και τα πυρά συνεχίζονται, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πυρά ρουκετών στο έδαφός του.

Η μετακίνηση σοβαρά ασθενών στη Γάζα ισοδυναμεί με «καταδίκη σε θάνατο»

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το newsbeast, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα τον ενημέρωσαν ότι είναι αδύνατον να μεταφερθούν ευπαθείς ασθενείς από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα αφού ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα νότια εντός 24 ωρών.

«Είναι σοβαρά ασθενείς, των οποίων τα τραύματα σημαίνουν ότι η μοναδική τους πιθανότητα για επιβίωση είναι να βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ταρίκ Γιασάρεβιτς.

«Άρα η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων είναι καταδίκη σε θάνατο. Το να ζητά κανείς από υγειονομικούς να κάνουν κάτι τέτοιο είναι παραπάνω από βάναυσο».