H Γάζα βομβαρδίζεται ανηλεώς: Εντολή εκκένωσης έδωσε το Ισραήλ, προάγγελος χερσαίας επίθεσης- Έξαλλοι οι Ισραηλινοί με την αντίδραση του ΟΗΕ

O ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τα Ηνωμένα Έθνη νωρίς την Παρασκευή ότι οι 1,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα θα πρέπει να μετεγκατασταθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα μέσα στις επόμενες 24 ώρες, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Πρόκειται για μια προειδοποίηση που οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να είναι προάγγελος μιας προγραμματισμένης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης.

Χαμάς: Καλεί τους κατοίκους της Γάζας να αγνοήσουν το τελεσίγραφο του ισραηλινού στρατού – «Είναι ψυχολογικός πόλεμος»

«Τα Ηνωμένα Εθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Εθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

UN says Israel wants all Palestinians in north Gaza – 1.1m people – to move to south within 24 hours https://t.co/uNeL3TD06Z

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 13, 2023