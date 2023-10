Χάος στην Γάζα μετά το ισραηλινό τελεσίγραφο – ΒΙΝΤΕΟ

«Εδώ επικρατεί χάος, κανείς δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει», δήλωσε η Ινάς Χαμντάν, υπάλληλος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην πόλη της Γάζας, ενώ άρπαζε ό,τι μπορούσε να ρίξει στις τσάντες της, καθώς γύρω της ακούγονταν οι πανικόβλητες φωνές των συγγενών της. Είπε ότι όλο το προσωπικό του ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα είχε ενημερωθεί να εκκενωθεί νότια προς τη Ράφα.

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε σήμερα την κατεπείγουσα απομάκρυνση μέσα σε 24 ώρες «όλων των αμάχων» από την πόλη της Γάζας, την έβδομη ημέρα του πολέμου του εναντίον της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως θα «συντρίψει».

Από την έναρξη των εχθροπραξιών, την 7η Οκτωβρίου, με την πολυαίμακτη έφοδο της Χαμάς, πάνω από 1.300 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ. Στη Λωρίδα της Γάζας, τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.500 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων, κατά τις τοπικές αρχές.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός «διατάσσει την εκκένωση όλων των αμάχων από τα σπίτια τους στην πόλη προς νότο, για την ασφάλειά τους και την προστασία τους», ανέφερε σε ανακοινωθέν του που έδωσε στη δημοσιότητα το ξημέρωμα.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023