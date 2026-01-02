Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι με το «καλημέρα» του 2026, οι οδηγοί που κινούνται με το οχήματά τους μέσα στις πόλεις και φυσικά και στην Πάτρα.

Ο… Αγιος Βασίλης έφερε με το νέο έτος και τα νέα όρια ταχύτητας, που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.

Στην Πάτρα, η Τροχαία λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα ώστε να εφαρμοστούν τα νέα όρια και για τον λόγο αυτό οι άντρες υπηρεσίας θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου, ώστε όσοι ξεπερνούν τα όρια, να αντιμετωπίζουν και τις ανάλογες κυρώσεις. Το όριο ταχύτητας εντός των ελληνικών πόλεων μειώθηκε στα 30 km/h και απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς –καθώς τα χρηματικά πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις δρόμων που το όριο ταχύτητας παραμένει στα 50 km/h. Συγκεκριμένα, σε μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα και βεβαίως σε κεντρικές λεωφόρους.

Το πρόστιμο που επιβάλλεται στους παραβάτες, ανέρχεται στα 150 ευρώ για υπέρβαση του ορίου έως 20 km/h, ενώ για υπέρβαση που ξεπερνά τα 30 km/h το όριο, το ποσό ανέρχεται στα 350 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο , όταν υπάρχει και υποτροπή, μπορεί να φτάσει μεχρι και τα 8.000 ευρώ!

Ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών, Χρήστος Ντεμίρης, μέσω της «Π», στέλνει τις ευχές του για το νέο έτος, όμως τονίζει και την αναγκαιότητα συμμόρφωσης των οδηγών με το νέο ΚΟΚ. «Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά και με υγεία, σε όλο τον κόσμο. Το νέο έτος να μας βρει με λιγότερα ατυχήματα και λιγότερες παραβάσεις. Εύχομαι επίσης να μπορέσουμε φέτος να δουλέψουμε όλοι μαζί και να συνεργαστούμε, ώστε να επιλυθεί το κυκλοφοριακό της Πάτρας. Οι οδηγοί γνωρίζουν ότι πρέπει να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν θα δείξουμε ανοχή σε παραβάσεις που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Το μήνυμα αυτό έχει φτάσει στους οδηγούς. Φαίνεται και από τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε λιγότερους οδηγούς υπό την επήρεια μέθης ή οδηγούς χωρίς κράνος σε δίκυκλα. τα τελευταία στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά και θέλουμε αυτό να συνεχίσει και το 2026» σημείωσε ο κ. Ντεμίρης.

