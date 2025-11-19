Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025

Στοιχεία 10μήνου δείχνουν δραματική έξαρση. Εγκαινιάστηκε η Ευρωπαϊκή Γραμμή Ενδοοικογενειακής Βίας 116016

19 Νοέ. 2025 19:33
Σοκαριστική αύξηση κατά 65% καταγράφηκε στις αναφορές για κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών μέσω της πλατφόρμας CyberTipline Hellas κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών.

Ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος χαρακτήρισε τα νούμερα «ιδιαίτερα ανησυχητικά» και τόνισε ότι η σεξουαλική κακοποίηση παραμένει «καλά κρυμμένο μυστικό», γι’ αυτό και συνεχίζεται η πανελλαδική εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Μένει Μυστικό».

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025:

  • Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 δέχτηκε 1.215 αναφορές που αφορούσαν 2.310 παιδιά.
  • Στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas καταγράφηκαν 634 αναφορές (αύξηση 65% σε σχέση με το 2024).
  • Πραγματοποιήθηκαν 129 επιτόπιες παρεμβάσεις για 229 παιδιά σε άμεσο κίνδυνο.
  • Παρέχθηκε συμβουλευτική υποστήριξη σε 3.202 άτομα για θέματα βίας, ενώ 1.059 άτομα υποστηρίχθηκαν για ζητήματα ψυχικής υγείας (μεταξύ αυτών 130 αυτοτραυματισμοί και 176 αυτοκτονικοί ιδεασμοί).

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα ενημερώθηκαν 4.133 μαθητές, 528 γονείς, 509 εκπαιδευτικοί και 552 επαγγελματίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τη σημερινή εκδήλωση εγκαινιάστηκε η λειτουργία στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για την Ενδοοικογενειακή Βία 116016 από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ ο οργανισμός πρότεινε τη δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων Φορέων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ξεκινώντας από αυτά που ήδη λειτουργούν στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και ετοιμάζονται στη Δυτική Ελλάδα.

