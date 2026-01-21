Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας

Κόλαφος κατά του 45χρονου οδηγού της Porsche, που προκάλεσε το θανατηφόρο Τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή ήταν η εισαγγελέας της δίκης, που πρότεινε την ενοχή του για όλες τις πράξεις, όπως κατηγορείται. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε δεκτή από το δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

«Ο κατηγορούμενος ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή και στις ενδείξεις του φαρμάκου έγραφε ότι δεν έπρεπε να πιει, τη συγκεκριμένη μέρα πήρε το φάρμακο και κατανάλωσε τέτοια ποσότητα αλκοόλ που ξεπέρασε τα νόμιμα όρια» είπε η εισαγγελέας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων, όπως αναφέρει το flashnews.gr.

Επίσης, ανέφερε ότι ενώ ο οδηγός γνώριζε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και του αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έσπασε τη συμφωνία που είχε με μάρτυρα και του πήρε τα κλειδιά, για να συνεχίσει να οδηγεί. «Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδεικνύοντας βία έναντι άλλου οδηγού, χτυπώντας του το τζάμι του οχήματος. Όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή παραβατική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου. Αυτές οι πράξεις του και η πεποίθησή του ότι δικαιούται έναντι όλων, οδήγησαν στο μοιραίο».

Επικριτική ήταν η εισαγγελέας και για τη συμπεριφορά του μετά το τροχαίο: «Όταν προκάλεσε τη σύγκρουση ενώ βρισκόταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, είχε μια χαρά τη συνείδηση να πει ότι “άλλος το έκανε” και να δείξει τον φίλο του. Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του». Όπως είπε, η τραγικά επικίνδυνη συμπεριφορά του προκάλεσε τον θάνατο του 21χρονου που επέστρεφε σπίτι του. Μάλιστα η εισαγγελέας είπε ότι ο 45χρονος «κατέστησε το όχημα του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού» και αμφισβήτησε την ειλικρίνεια της συγγνώμης του, καθώς δεν υπήρξαν πράξεις που να την επιδεικνύουν.

«Κατέστρεψα μια οικογένεια»

Είχε προηγηθεί η απολογία του οδηγού της Πόρσε, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 21χρονου. «Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου», είπε. Επίσης, υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε εμπράκτως να δείξει τη μετάνοιά του, καθώς βρισκόαν στη φυλακή.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη. Ο πατέρας του, εμφανώς φορτισμένος, κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα της οικογένειας του κατηγορούμενου, δήλωσε «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι έφταιγε; Ντροπή!», αποχωρώντας στη συνέχεια από την αίθουσα.

Στη δίκη κατέθεσαν ως μάρτυρες ο διασώστης που βρέθηκε στον τόπο του τροχαίου και συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ένας οδηγός που διαπληκτίστηκε με τον κατηγορούμενο μερικές ώρες νωρίτερα του τροχαίου καθώς και άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου οδηγού της Πόρσε, τα οποία βρίσκονταν μαζί του νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

Το χρονικό του μοιραίου τροχαίου

Το δυστύχημα έγινε στις 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, διασχίζει τη λεωφόρο Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.

Στο αντίθετο ρεύμα κινείται ο Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του αυτοκίνητο. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και ο 22χρονος σκοτώθηκε.

Ο 45χρονος κατηγορούμενος, οδηγός της Πόρσε, οδηγήθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι οι εξής:

• Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

• Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

• Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

• Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

