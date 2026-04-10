Χανιά: «Φορτωμένος» με όπλα και κοσμήματα προσγειώθηκε 68χρονος

Ο 68χρονος μετέφερε κοσμήματα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων ΗΠΑ.

10 Απρ. 2026 17:31
Pelop News

«Συναγερμός» στην αστυνομία του αεροδρόμιου των Χανιών οι οποίοι εντόπισαν ένα  68χρονο άνδρα στο αεροδρόμιο και προχώρησαν στην σύλληψη του μετά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και συγκεκριμένα για εισαγωγή και μεταφορά.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του 68χρονου, οι αρχές εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οκτώ γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, δύο κορμοί πυροβόλων όπλων και τέσσερις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS).

Παράλληλα, ο 68χρονος μετέφερε κοσμήματα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων ΗΠΑ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, στα Χανιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον αντικείμενα, μεταξύ των οποίων επικρουστήρας πολεμικού τυφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένος σε φακό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:53 Σφαγή Διστόμου: Νέα δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
18:42 EuroLeague: Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό – Από την 5η μέχρι την 8η θέση
18:33 Πάτρα: «Γέφυρα» εργοδοτών και εργαζομένων στην 55η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ
18:24 ΗΠΑ – Ιράν: Σκληρή γραμμή Βανς ενόψει συνομιλιών – Προειδοποιήσεις και όροι από όλες τις πλευρές
18:15 Μεταξύ πίστης και μεγάλης οθόνης: Οι ιστορικές ανακρίβειες και οι μεγάλες κινηματογραφικές συγκρούσεις
18:02 Πάτρα: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε ιδιοκτήτη στα Βραχνέικα – Δυσκολεύει η διάνοιξη παράλληλου στην παραλιακή
17:52 Πέθανε ο πρωτοπόρος της χιπ χοπ Afrika Bambaataa
17:40 Ιταλία: Σοκ με 12χρονο να χάνει την ζωή του, τον… ρούφηξε τζακούζι
17:31 Χανιά: «Φορτωμένος» με όπλα και κοσμήματα προσγειώθηκε 68χρονος
17:17 Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με 65χρονη
17:09 Καζακόπουλος: «Κρατάμε την νοοτροπία μας, ευχαριστώ τον κόσμο μας»
17:00 Αθανάσιος Καλογεράς: Η νέα Βιομηχανική Επανάσταση είναι εδώ ΒΙΝΤΕΟ
16:54 «Η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρωσία”, λέει συνεργάτης του Ζελένσκι
16:45 Πάτρα: Νεκρή 92χρονη σε φωτιά διαμερίσματος στα Ψηλά Αλώνια – Συγκλονίζει η τραγωδία ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Βανς: «Το Ιράν να μην προσπαθήσει να μας ξεγελάσει»
16:26 Οι «μικροί» του Άτλαντα Πατρών κέρδισαν εμπειρίες και σήκωσαν κούπα στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ
16:16 Καλάβρυτα: Προς σεζόν-ρεκόρ το Χιονοδρομικό με φόντο τον πασχαλινό Απρίλιο
16:08 Βρετάνια: Αγανακτισμένος ο Στάρμερ με τον Τραμπ
16:03 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Παναχαϊκού, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ
15:54 Οι πασχαλινές ευχές του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ