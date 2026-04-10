Χανιά: «Φορτωμένος» με όπλα και κοσμήματα προσγειώθηκε 68χρονος

«Συναγερμός» στην αστυνομία του αεροδρόμιου των Χανιών οι οποίοι εντόπισαν ένα 68χρονο άνδρα στο αεροδρόμιο και προχώρησαν στην σύλληψη του μετά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και συγκεκριμένα για εισαγωγή και μεταφορά.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών του 68χρονου, οι αρχές εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οκτώ γεμιστήρες πυροβόλων όπλων με τρία ελατήρια, δύο κορμοί πυροβόλων όπλων και τέσσερις συσκευές γεωεντοπισμού (GPS).

Παράλληλα, ο 68χρονος μετέφερε κοσμήματα, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις τελωνειακές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό ύψους 29.925 ευρώ και 1.603 δολαρίων ΗΠΑ.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, στα Χανιά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον αντικείμενα, μεταξύ των οποίων επικρουστήρας πολεμικού τυφεκίου, φακός με προσαρμοσμένο λέιζερ για πυροβόλο όπλο και εκκενωτής ρεύματος (taser) προσαρμοσμένος σε φακό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



