Χανιά: Ηλικιωμένες ρομά προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στη φυλακή!

Στα Χανιά έπεσε η προσπάθεια δύο ηλικιωμένων γυναικών να περάσουν ποσότητες ναρκωτικών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 .

Οι δύο ηλικιωμένες μητέρες κρατουμένων Ρομά, εντοπίστηκαν, σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την διοίκηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος, για την κατοχή και μεταφορά των ναρκωτικών κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο των υπαλλήλων ασφαλείας του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Πρόκειται για γυναίκες περίπου 70 ετών οι οποίες προσπάθησαν να περάσουν κατά το επισκεπτήριο 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 60 ναρκωτικά χάπια και 27,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας.

Τα παπούτσια, το κορδόνι φόρμας και οι ραφές ρούχων, που φορούσαν οι δύο γυναίκες, αποτέλεσαν, σύμφωνα με την ενημέρωση, τις αναποτελεσματικές, όπως αποδείχτηκε, κρυψώνες για τα ναρκωτικά. Άμεσα συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς που τις μετέφεραν στον εισαγγελέα Χανίων με τη σχετική δικογραφία.

