Χανιά: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγιάς

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με φωτιά που έβαλαν τέσσερις κρατούμενοι στο κελί που διαμένουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά Χανίων, κλήθηκαν να διαχειριστούν σωφρονιστικοί και η διοίκηση του καταστήματος.

Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με τον διευθυντή του Καταστήματος Χαράλαμπο Κιομουρτζή, στις 9.00 το βράδυ χθες Παρασκευή αιτήθηκαν να μεταφερθούν σε άλλη πτέρυγα, λόγω προβλημάτων και προστριβών που είχαν με συγκρατούμενους στην ίδια ακτίνα κελιών. Επειδή ήταν η ώρα της καταμέτρησης κρατουμένων, οι υπεύθυνοι σωφρονιστικοί τους είπαν πως θα εξετάσουν το αίτημα μετά την καταμέτρηση.

Ακολούθως οι τέσσερις κρατούμενοι, ως αντίδραση και ενώ βρισκόταν εντός του κελιού, έβαλαν φωτιά σε ένα από τα στρώματα και οι καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα. Τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι άνοιξαν το κελί, έβγαλαν εκτός τους κρατουμένους και με πυροσβεστήρες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Οι τέσσερις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου δέχτηκαν τις ιατρικές υπηρεσίες και σήμερα επέστρεψαν στη φυλακή.

Τρεις σωφρονιστικοί που έσβησαν τη φωτιά μεταφέρθηκαν, επίσης, στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, από όπου μετά από λίγες ώρες πήραν εξιτήριο. Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης έφτασε και δύναμη της Πυροσβεστικής όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει. Ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. έλαβαν καταθέσεις για την φωτιά που εκδηλώθηκε.

Όπως επισήμανε ο κ. Κιομουρτζής «πέραν της ποινικής θα ακολουθήσει και πειθαρχική διαδικασία για τους εμπρηστές κρατουμένους». Ανέφερε, επίσης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «αξίζουν έπαινο οι συγκεκριμένοι σωφρονιστικοί διότι υπερέβησαν εαυτό προκειμένου να σώσουν τους συνανθρώπους τους, αν και κρατούμενοι και υπαίτιοι της φωτιάς. Η άμεση κινητοποίηση τους δεν επέτρεψε να χαθούν ζωές, καθώς επίσης να επεκταθεί η φωτιά σε άλλα κελιά, όπου επίσης υπήρχαν κρατούμενοι».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



