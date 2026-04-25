Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ μεγάλη ήταν η αναστάτωση σε οδηγούς αλλά και κατοίκους, την οποία προκάλεσε περιστατικό με φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι στη λεωφόρο Καραμανλή στη Λάρισα.

Το αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στο ρεύμα προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.

Στο σημείο έσπευσαν πρώτα αστυνομικές δυνάμεις που φρόντισαν για την ασφάλεια των δειρχομένων και λίγο αργότερα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής που προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα από το φλεγόμενο όχημα.

