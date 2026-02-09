Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 78χρονος, πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να ανατινάξουν το κατάστημα αρχιτεκτονικής που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κατάστημα που διατηρεί η πρώην σύζυγός του στην Αλμυρίδα Χανίων προκειμένου να ασκήσει μοχλό πίεσης

09 Φεβ. 2026 15:28
Pelop News

Εκβίαση για τη παραχώρηση δύο διαμερισμάτων κρυβόταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση που είχε γίνει σε ένα κατάστημα αρχιτεκτονικής στα Χανιά στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων, πίσω από το χτύπημα κρυβόταν ένας 78χρονος Ρώσος ο οποίος είχε διατελέσει για πολλά χρόνια δήμαρχος στο Καζάν και είχε σκοπό να στείλει ένα «μήνυμα» στην πρώην σύζυγό του προκειμένου η τελευταία να του παραχωρήσει δύο διαμερίσματα που έχει στην ιδιοκτησία της.

Έτσι, ο 78χρονος, πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να ανατινάξουν το κατάστημα αρχιτεκτονικής που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κατάστημα που διατηρεί η πρώην σύζυγός του στην Αλμυρίδα Χανίων προκειμένου να ασκήσει μοχλό πίεσης. Η 65χρονη έχει μετακομίσει εδώ και καιρό στα Χανιά κι έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της.

Από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί ταυτοποιήθηκαν ως φυσικοί αυτουργοί και συνελήφθησαν ένας 24χρονος κι ένας 21χρονος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποιήσαν τον εμπρησμό έναντι αμοιβής. Για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας 25χρονος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στα αδικήματα της συγκρότησης και δράσης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε εμπρησμό, της άμεσης συνέργειας και της τέλεσης εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή προσώπων και για την πλήρη χαρτογράφηση της οικονομικής και επιχειρησιακής διάστασης της υπόθεσης.

