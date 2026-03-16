Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ

Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι επτά από τους δέκα συλληφθέντες στην υπόθεση της καταγγελίας 17χρονης για ομαδικό βιασμό. Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

16 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Νέες δικαστικές εξελίξεις καταγράφονται στα Χανιά στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση, μετά την καταγγελία 17χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, επτά από τους δέκα συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, προκειμένου να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και να ακολουθήσει η διαδικασία ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της υπόθεσης, ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και ανήλικοι, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις μετά τις καταγγελίες δύο ανήλικων κοριτσιών, μιας 17χρονης Ελληνίδας και μιας 16χρονης από τη Βουλγαρία. Η βασική καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος των φερόμενων δραστών περιλαμβάνουν βιασμό, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατοχή υλικού γενετήσιου περιεχομένου ανηλίκων. Στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται και η καταγγελία ότι μέρος όσων συνέβησαν καταγράφηκε σε κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη τρία πρόσωπα με την ιδιότητα των κηδεμόνων, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ μία 17χρονη συνελήφθη και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι η συνεύρεση έγινε με συναίνεση, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και υπό δικαστική διερεύνηση.

