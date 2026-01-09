Χάος στο Ιράν: Στους 45 οι νεκροί, πυρπολήθηκαν κυβερνητικά κτίρια ΒΙΝΤΕΟ

Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης στο Ιράν, εκτείνονται σε όλες τις πόλεις, με την κατάσταση να φαίνεται ανεξέλεγκτη.

🚨🇮🇷 IRAN PROTESTS ARE MARKED WITH HEAVY POLICE CLASHES Crowds swelling to 25,000+ in Iran’s capital tonight. Major police ops are happening citywide. Rumors swirl of Basij and IRGC rollout as gunfire echoes in multiple spots, per on-ground reports. Source: @sentdefender pic.twitter.com/WFYhl1HHSV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 8, 2026



Η χώρα έχει βυθιστεί σε πλήρη διαδικτυακό μπλακάουτ το βράδυ της Πέμπτης 8/01/2026, καθώς οι διαδηλώσεις για τις οικονομικές συνθήκες εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας την πίεση στην ηγεσία της χώρας.

Η Νορβηγική ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και οκτώ παιδιά, από την έναρξη των διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου.

Στο Γκοργκάν, στο βόρειο Ιράν, διαδηλωτές κατέλαβαν την έδρα του τοπικού κυβερνήτη και πυρπόλησαν το κτίριο. Βίντεο που δείχνει την πυρκαγιά κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, με τις φλόγες να έχουν καλύψει τις κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων συμμορφώθηκαν με τα καλέσματα επτά κουρδικών πολιτικών ομάδων για γενική απεργία την Πέμπτη, κλείνοντας τα καταστήματά τους σε κουρδικές περιοχές και δεκάδες άλλες πόλεις του Ιράν. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε όλες τις 31 επαρχίες την Πέμπτη, καθώς το κίνημα διαμαρτυρίας δεν έδειχνε σημάδια ύφεσης.

Στην νότια επαρχία Φαρς, οι διαδηλωτές κατέστρεψαν το άγαλμα του πρώην ανώτερου διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί – ο οποίος θεωρείται ήρωας μυθικών διαστάσεων από τους υποστηρικτές της κυβέρνησης.

Another Basij forces base is overtaken by protesters in Iran. The fear of the regime is gone. The people want their freedom!

pic.twitter.com/T7QEFSwS8w — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 8, 2026

Η IHR ανέφερε ότι η Τετάρτη ήταν η πιο αιματηρή ημέρα του 12ήμερου κινήματος, με 13 επιβεβαιωμένους νεκρούς διαδηλωτές. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έκταση της καταστολής γίνεται κάθε μέρα πιο βίαιη και εκτεταμένη», δήλωσε ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, προσθέτοντας ότι εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 2.000 συνελήφθησαν.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από την κυβέρνηση

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε την Πέμπτη για αυτοσυγκράτηση στη διαχείριση των διαδηλώσεων. «Οποιαδήποτε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, καλώντας σε «υπέρτατη αυτοσυγκράτηση» καθώς και σε «διάλογο, δέσμευση και ακρόαση των απαιτήσεων του λαού».

Η αφορμή για τις διαδηλώσεις – η απότομη πτώση του νομίσματος της χώρας και η γενική οικονομική δυσχέρεια – δυσκολεύει την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα αιτήματα των διαδηλωτών. Το νόμισμα συνεχίζει να υποτιμάται, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση της επιδοτούμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας για τους εισαγωγείς, κίνηση που ήδη οδήγησε σε αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Η καθημερινή ζωή έχει γίνει ολοένα και πιο δυσβάσταχτη για τους Ιρανούς. Η μέση τιμή των τροφίμων έχει αυξηθεί πάνω από 70% από πέρυσι, ενώ τα φάρμακα κατά περίπου 50% την ίδια περίοδο.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η επίλυση της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός των δυνατοτήτων της και ότι, παρότι θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και το αισχροκέρδεια, διαθέτει λίγα εργαλεία. Επιρρίπτει την οικονομική δυσχέρεια σε εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως στις αυστηρές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν από τη Δύση λόγω του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

