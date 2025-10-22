Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, λίγες ώρες μετά τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια του τραγουδοποιού και συνθέτη, στα 81 του χρόνια.

22 Οκτ. 2025 16:12
Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε η Χάρις Αλεξίου τον Διονύση Σαββόπουλο, τονίζοντας ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης υπήρξε «φάρος στα σκοτάδια της».

Η Χάρις Αλεξίου κοινοποίησε μια φωτογραφία του, συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της με το κομμάτι του «Θαλασσογραφία». Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, δηλώνοντας ότι η απουσία του θα της στοιχίσει ιδιαίτερα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες σαν φάρος στα σκοτάδια μου».

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός και συνθέτης πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της υγείας του, νοσηλευόταν, ενώ από το 2020 πάλευε με τον καρκίνο.
