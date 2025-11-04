Χαρίτσης: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού» – Σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την αιφνίδια αναβολή της κοινής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα εξέταζε τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής, έκανε λόγο για «πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και κάθε δημοκρατικής λειτουργίας», καταγγέλλοντας ότι η ματαίωση της συνεδρίασης έγινε «δέκα μόλις λεπτά πριν από την έναρξή της, ύστερα από μυστική σύσκεψη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου και την καρατόμηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ».

«Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί, να δώσει εξηγήσεις και να απολογηθεί», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης.

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ο ίδιος έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα» και κάλεσε τον πρωθυπουργό «να έρθει στη Βουλή και να δώσει λόγο στον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέληξε δηλώνοντας πως το κόμμα του «θα προχωρήσει σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες».

