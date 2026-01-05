Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: «Ντροπιαστική και επικίνδυνη η δήλωσή σου» – Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στη σύλληψη Μαδούρο και τις αμερικανικές ενέργειες.

Αλέξης Χαρίτσης
05 Ιαν. 2026 10:37
Pelop News

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τη δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού σχετικά με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και τη βίαιη απομάκρυνση του Μαδούρο «ντροπιαστική και επικίνδυνη», υπογραμμίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορεί να αποτελεί προσωπική υπόθεση κανενός.

Διαβάστε επίσης: Κωνσταντοπούλου: Ζητά έκτακτη σύγκληση Βουλής για τη Βενεζουέλα, επίσημο αίτημα στον Κακλαμάνη

Στην επίκαιρη ερώτηση ζητά σαφείς απαντήσεις σχετικά με:

  1. Το αν η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να καταδικάσει ρητά τη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του προέδρου της χώρας, υπερασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ.

  2. Τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει ή να υποστηρίξει η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση της στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι έχει επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, εκφράζοντας την πρόθεση για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Οφείλει εξηγήσεις στη Βουλή και στον ελληνικό λαό», καταλήγει.

Η ερώτηση κατατέθηκε στο πλαίσιο της αυξανόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

