Κωνσταντοπούλου: Ζητά έκτακτη σύγκληση Βουλής για τη Βενεζουέλα, επίσημο αίτημα στον Κακλαμάνη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες το βράδυ με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν προγραμματισμό ή κυβερνητικό αίτημα σχετικά με την ενημέρωση της Βουλής για τις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με δήλωσή της, ο κ. Κακλαμάνης την πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σχετικός προγραμματισμός ούτε αίτημα από την κυβέρνηση. Αμέσως μετά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε επίσημο προφορικό αίτημα για σύγκληση της Βουλής, το οποίο θα αποσταλεί και εγγράφως σήμερα.

Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο τη Βενεζουέλα

Το αίτημα έρχεται λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας, που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες και τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για ντροπιαστική δήλωση για τη φράση του κ. Μητσοτάκη ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών».

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημάνθηκε πως η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και πως ο πρωθυπουργός ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται αναφέροντας ότι θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο.

