Χαροπαλεύει 16χρονος από τη Φιλιππιάδα μετά από πυροβολισμό

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, κρίσιμη η κατάσταση – Θα διακομιστεί για νευροχειρουργική επέμβαση στα Ιωάννινα

Χαροπαλεύει 16χρονος από τη Φιλιππιάδα μετά από πυροβολισμό
01 Ιαν. 2026 20:36
Pelop News

Σοβαρά τραυματισμένο παραμένει ένα 16χρονο αγόρι από τη Φιλιππιάδα στην Άρτα, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι την Πρωτοχρονιά (01.01.2026). Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή σπιτιού, ενώ το παιδί φέρεται να κυνηγούσε πουλιά με καραμπίνα.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας και διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιηθεί, ώστε να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για χειρουργική αντιμετώπιση από νευροχειρουργούς.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:37 Η Apple ζητά άμεση ενημέρωση λογισμικού στο iPhone και iPad – Κρίσιμη απειλή ασφαλείας
23:21 Σημαντική αλλαγή για τα ταξίδια – Τι ισχύει από το 2026 για ταυτότητες και διαβατήρια
23:03 Γιατί η Βουλγαρία άργησε να μπει στο ευρώ – Και τι αλλάζει τώρα
21:52 Γιατί οι «σχέσεις με AI» πρόκειται να γίνουν μια τρομακτική τάση στα ραντεβού το 2026
21:40 Το πρωινό που δίνει περισσότερη ενέργεια από τον καφέ μετά τα 40
21:14 Γιατί μπαίνει φόρος προφυλακτικών στην Κίνα
21:00 Στην κορυφή του κόσμου η Καραϊβική για το 2026, γιατί την επιλέγουν οι τουρίστες
20:51 Άταμαν: «Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε κατακτήσει τα πάντα αλλά δεν έχουμε νικήσει τον Ολυμπιακό στη EuroLeague»
20:41 Επικοινωνία Χριστοδουλίδη-Ζελένσκι: Στις 7 Ιανουάριου στην Κύπρο ο Ουκρανός πρόεδρος
20:36 Χαροπαλεύει 16χρονος από τη Φιλιππιάδα μετά από πυροβολισμό
20:29 Καιρός: Βροχές, χιόνια στα ορεινά και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
20:17 Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη
20:08 Πέθανε ο Αλκης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
20:00 Νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Πάτρα και το ΙΝΒΙΣ
19:51 Αναταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους ο λαός κατά των Αγιατολάχ – Τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Βάνα Μπάρμπα: «Νιώθω ότι είχα μια αθωότητα, δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής»
19:30 Παίκτης της ΑΕΚ ο Τζέιμς Νάναλι: «Είμαι χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην αναγέννηση της ΑΕΚ»
19:21 Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Γκραντ που είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
19:09 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
19:00 Στο επίκεντρο ο Αραξος για το 2026 – Το Υπερταμείο προγραμματίζει την αξιοποίηση του αεροδρομίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ