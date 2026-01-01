Χαροπαλεύει 16χρονος από τη Φιλιππιάδα μετά από πυροβολισμό

Σοβαρά τραυματισμένο παραμένει ένα 16χρονο αγόρι από τη Φιλιππιάδα στην Άρτα, μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι την Πρωτοχρονιά (01.01.2026). Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή σπιτιού, ενώ το παιδί φέρεται να κυνηγούσε πουλιά με καραμπίνα.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας και διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιηθεί, ώστε να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για χειρουργική αντιμετώπιση από νευροχειρουργούς.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

