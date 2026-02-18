Χατζηδάκη εκτός ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της κομματικής ιδιότητας για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ βάσει δημοσιευμάτων και του δελτίου τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο, ζήτησε με επιστολή της προς τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (ΚΠΕ) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Σπυρόπουλο, την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας.

Στην επιστολή της, η κ. Χατζηδάκη τονίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος της, ούτε έχει κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων. Υπογραμμίζει ότι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων ενήργησε με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και ότι σε όλη τη δημοσιοϋπαλληλική της πορεία υπηρέτησε με εντιμότητα και διαφάνεια.

Προσθέτει ότι τίθεται απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζει κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Η αναστολή της κομματικής ιδιότητας ζητήθηκε «για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία», έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μετά την επιστολή, ο γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναστολή της ιδιότητάς της ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Δήλωση Αναστασίας Χατζηδάκη

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ, δηλώνω τα εξής: Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια. Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

