Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε χθες, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, 11 βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το έτος 2026, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) για τα 110 χρόνια λειτουργίας του και την ανακήρυξη του Δημήτρη Μπακατσέλου ως επίτιμου προέδρου.

Οι 11 δεσμεύσεις που ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης είναι οι εξής:

Νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν επισήμως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) τον Σεπτέμβριο του 2026. Περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Απλούστευση 4.050 διαφορετικών διαδικασιών του Δημοσίου μέσω της πρωτοβουλίας «ΜΙΤΟΣ», με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης – εγχείρημα που συντονίζει προσωπικά ο κ. Χατζηδάκης. Προώθηση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία, με στόχο τον συνδυασμό προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Επιτάχυνση της δικαιοσύνης, με στόχο το 2027 η Ελλάδα να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 650 ημερών για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων. Εφαρμογή του μεγαλύτερου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 16 δισ. ευρώ, με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, με την πρόταση της ΕΕ να προβλέπει για την Ελλάδα 49 δισ. ευρώ (συν δάνεια και Ταμείο Ανταγωνιστικότητας). Εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ξεκινώντας από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και τη στήριξη μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Ενίσχυση των εξαγωγών μέσω αναβάθμισης του Enterprise Greece και μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις αποφάσεις. Προώθηση μεγάλων έργων υποδομής, όπως ο Ε65, η ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, το flyover (ολοκλήρωση πρώτο εξάμηνο 2027), η 6η προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, η σύνδεση λιμανιού με σιδηρόδρομο, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το Θεαγένειο, το νέο ωδείο, τα μουσεία, το Thess INTEC και η ανάπλαση της ΔΕΘ.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση μιλάει με έργα» για τη Θεσσαλονίκη, η οποία «αποκτά μια νέα εικόνα», και κάλεσε σε «πλατιά εθνική κοινωνική συμμαχία» υπέρ της σταθερότητας, της υπευθυνότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, κλείνοντας τα αυτιά στη «δημαγωγία και τον λαϊκισμό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



