Χατζηδάκης: Έως αρχές Δεκεμβρίου η βασική ενίσχυση στους αγρότες, έρχονται και αποζημιώσεις για την ευλογιά

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Μέχρι το τέλος του 2025 θα πληρωθούν και προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον 1ο και 2ο πυλώνα της ΚΑΠ», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που «πολλοί αμφισβητούσαν». Ήδη αυτή την εβδομάδα πληρώθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 80.000 αγρότες.

Για φέτος ισχύει μεταβατικό υβριδικό σύστημα:

Γεωργοί: Βάση τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ από εφορία και κτηματολόγιο

Κτηνοτρόφοι: Στοιχεία από ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και MYDATA (γάλα, κρέας, ζωοτροφές)

Όσοι δήλωσαν ιδιωτικούς βοσκότοπους παίρνουν κανονικά

Για δημόσιους βοσκότοπους: Καταργείται η «τεχνική λύση», ενίσχυση βάσει όμορων νομών

«Συμφωνήσαμε με την ΕΕ τα χρήματα που θα περισσέψουν από τα “πανωγραψίματα” να μείνουν στην Ελλάδα και να δοθούν στους έντιμους αγρότες. Έχει κοινωνικό πρόσημο», υπογράμμισε.

Από το 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα με τη σφραγίδα της Κομισιόν, ενώ τα όποια επιπλέον ποσά θα επιστραφούν και πάλι στους παραγωγούς.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο αντιπρόεδρος ανέφερε τριπλή στήριξη:

Προτεραιοποίηση αποζημιώσεων (έως 250€ ανά ζώο)

Αποζημιώσεις για αυξημένο κόστος ζωοτροφών

Εντός της εβδομάδας εξειδίκευση μέτρων για απώλεια εισοδήματος για ένα έτος, μέχρι να ξαναδημιουργηθούν τα κοπάδια

