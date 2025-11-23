Χατζηδάκης: Έως αρχές Δεκεμβρίου η βασική ενίσχυση στους αγρότες, έρχονται και αποζημιώσεις για την ευλογιά

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι εντός 10 ημερών ξεκινούν οι πληρωμές του 70% της βασικής ενίσχυσης.

 

Χατζηδάκης: Έως αρχές Δεκεμβρίου η βασική ενίσχυση στους αγρότες, έρχονται και αποζημιώσεις για την ευλογιά
23 Νοέ. 2025 11:16
Pelop News

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης να καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Μέχρι το τέλος του 2025 θα πληρωθούν και προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τον 1ο και 2ο πυλώνα της ΚΑΠ», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που «πολλοί αμφισβητούσαν». Ήδη αυτή την εβδομάδα πληρώθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 80.000 αγρότες.

Για φέτος ισχύει μεταβατικό υβριδικό σύστημα:

  • Γεωργοί: Βάση τα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ από εφορία και κτηματολόγιο
  • Κτηνοτρόφοι: Στοιχεία από ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και MYDATA (γάλα, κρέας, ζωοτροφές)
  • Όσοι δήλωσαν ιδιωτικούς βοσκότοπους παίρνουν κανονικά
  • Για δημόσιους βοσκότοπους: Καταργείται η «τεχνική λύση», ενίσχυση βάσει όμορων νομών

«Συμφωνήσαμε με την ΕΕ τα χρήματα που θα περισσέψουν από τα “πανωγραψίματα” να μείνουν στην Ελλάδα και να δοθούν στους έντιμους αγρότες. Έχει κοινωνικό πρόσημο», υπογράμμισε.

Από το 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα με τη σφραγίδα της Κομισιόν, ενώ τα όποια επιπλέον ποσά θα επιστραφούν και πάλι στους παραγωγούς.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο αντιπρόεδρος ανέφερε τριπλή στήριξη:

  • Προτεραιοποίηση αποζημιώσεων (έως 250€ ανά ζώο)
  • Αποζημιώσεις για αυξημένο κόστος ζωοτροφών
  • Εντός της εβδομάδας εξειδίκευση μέτρων για απώλεια εισοδήματος για ένα έτος, μέχρι να ξαναδημιουργηθούν τα κοπάδια

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…
15:33 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
15:24 Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του…
15:23 Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!
15:09 Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:01 Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!
14:58 Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα
14:49 Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:45 Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
14:40 Περιμένει στην Ιταλία το σωτήριο μόσχευμα το ζευγάρι από την Εδεσσα με τα μανιτάρια…
14:35 «Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;
14:30 Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
14:28 Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας
14:22 Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη
14:18 Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
14:05 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!
13:59 Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας
13:51 Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
13:37 Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
13:36 Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ