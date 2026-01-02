Χατζηδάκης για αγρότες: «Δεν έχουν δικαιολογία που αρνούνται τον διάλογο»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άσκησε κριτική στους αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων για την άρνησή τους να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του πρωθυπουργού.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε αναλυτικά τα ποσά που καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ, συνολικά 3,82 δισ. ευρώ – ποσό κατά 13% υψηλότερο από τα 3,38 δισ. ευρώ του 2024 και το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών. Επισήμανε ότι η καταβολή αυτών των ποσών δεν ήταν αυτονόητη, λόγω παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελέγχων της OLAF, ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ και διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι έχουν υποβληθεί 27 αιτήματα, από τα οποία έχουν ικανοποιηθεί τα 16, ενώ για 4 εξετάζεται ο τρόπος ικανοποίησής τους. Ορισμένα άλλα χαρακτηρίστηκαν εκτός δημοσιονομικών αντοχών ή εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Παράλληλα, υπενθύμισε μειώσεις φορολογίας, ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις από Daniel στη Θεσσαλία, καθώς και ειδικές ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους (33.600 ευρώ μέσο ανά κτηνοτρόφο για ευλογιά, επιπλέον 80 εκατ. ευρώ), βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς (80 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων) και Μέτρο 23 (177 εκατ. ευρώ για κλιματικές ζημιές).

Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε απορία για τη στάση των αγροτοσυνδικαλιστών: «Όταν στήνεις μπλόκα, προκαλείς δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και ταυτοχρόνως αρνείσαι να προσέλθεις σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, δικαιούται κάθε καλόπιστος τρίτος να διατυπώνει μια μεγάρη απορία για αυτή τη στάση. Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες; Δικαιούνται, νομίζω, οι Έλληνες πολίτες μια απάντηση».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανεκτική στάση, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν μπορούν να συνεχίζουν τα μπλόκα και να αρνούνται τον διάλογο. Τόνισε επίσης ότι η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή στη Βουλή αποτελεί «μεγάλη εθνική ευκαιρία» για αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων του αγροτικού κλάδου.

