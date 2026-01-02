Αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα -Εισηγήσεις κλιμάκωσης πριν την πανελλαδική σύσκεψη Κυριακής

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα, εκφράζοντας αποφασιστικότητα για συνέχιση και πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τα μπλόκα σε Μάλγαρα (και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ), Ευζώνους, Προμαχώνα και τελωνείο Νίκης παραμένουν ανοιχτά, επιτρέποντας την κανονική διέλευση οχημάτων για διευκόλυνση των εκδρομέων των εορτών. Στον σταθμό Εξοχής Δράμας το μπλόκο για φορτηγά επανήλθε από το σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι.

Στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρείται ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 στις 08:00, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας περίπου 8 χλμ. πριν το Μαρτίνο. Ελεύθερη παραμένει η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο στον Έβρο.

Εξελίξεις και προγραμματισμένες ενέργειες:

Εντός της ημέρας συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου Νίκαιας, ενώ αναμένονται αποφάσεις για κλιμάκωση.

Από το μεσημέρι ή το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οι αγρότες της Αχαΐας αναμένεται να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό Πατρών (στο ύψος της Εγλυκάδας), με την κυκλοφορία να διεξάγεται πλέον μέσω της πόλης της Πάτρας. Η απόφαση θα επιβεβαιωθεί σε νέα συνέλευση, όπου θα οριστεί και η αντιπροσωπεία της Αχαΐας για τα Μάλγαρα. Η εισήγηση από την Πάτρα είναι υπέρ κλιμάκωσης, ακόμη και με αποκλεισμούς δημόσιων υπηρεσιών.

Στο τελωνείο Νίκης, συνεδρίαση των αγροτών και κτηνοτρόφων απόψε στις 19:00 για απόφαση επί πιθανών αποκλεισμών Σαββάτου ή Κυριακής.

Αύριο Σάββατο, στις 12:00, πορεία με αγροτικά οχήματα και ελκυστήρες από τους Ευζώνους προς Κιλκίς, με αίτημα συνάντησης με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά. Μετά την πορεία, αποκλεισμός δρόμου από 18:00 έως 22:00.

Στα Πράσινα Φανάρια (ανατολική Θεσσαλονίκη) παραμένουν παραταγμένοι αγρότες, ενώ καταγράφηκαν διαφοροποιήσεις με αποχωρήσεις ομάδων που τάσσονται υπέρ διαλόγου με την κυβέρνηση.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι αγρότες έχουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας του λαού, αποκρούουν συκοφαντίες και πιέσεις, και καλούν σε συμμετοχή στη σύσκεψη για συζήτηση κλιμάκωσης. Υπογραμμίζει: «Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

