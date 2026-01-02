Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Ερύμανθο και την ευρύτερη περιοχή που παραμένουν στο σημείο για πάνω από 20 μέρες, έχουν αφήσει ανοιχτή την κυκλοφορία στην μεγάλη περιμετρική ωστόσο παραμένουν στις επάλξεις και περιμένουν σήμα για να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτό.
Οπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι και στην Αχαΐα, αλλαγή χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι βρέθηκαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και άλλαξαν τον χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα.
