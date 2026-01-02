Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή

Οπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι και στην Αχαΐα, αλλαγή χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι βρέθηκαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και άλλαξαν τον χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



