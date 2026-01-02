Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Ερύμανθο και την ευρύτερη περιοχή που παραμένουν στο σημείο για πάνω από 20 μέρες, έχουν αφήσει ανοιχτή την κυκλοφορία στην μεγάλη περιμετρική ωστόσο παραμένουν στις επάλξεις και περιμένουν σήμα για να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτό.

02 Ιαν. 2026 14:00
Pelop News

Οπως σε πολλά μέρη της Ελλάδας, έτσι και στην Αχαΐα, αλλαγή χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες της περιοχής οι οποίοι βρέθηκαν στον κόμβο της Εγλυκάδας και άλλαξαν τον χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Ερύμανθο και την ευρύτερη περιοχή που παραμένουν στο σημείο για πάνω από 20 μέρες, έχουν αφήσει ανοιχτή την κυκλοφορία στην μεγάλη περιμετρική ωστόσο παραμένουν στις επάλξεις και περιμένουν σήμα για να προγραμματίσουν τις επόμενες κινήσεις τους με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτό.

Από την περασμένη Τρίτη οι αγρότες, θέλοντας να μη  δημιουργήσουν πρόβλημα στους εκδρομείς, έχουν αφήσει ανοικτή την κυκλοφορία οχημάτων η οποία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις. Παράλληλα, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πύργο, μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα.

Οι αγρότες της Αχαΐας αναμένεται να συνεδριάσουν ξανά  σήμερα το απόγευμα ώστε να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους και το σαββατοκύριακο θα κλείσουν ξανά την κυκλοφορία κα στα δύο ρεύματα του κόμβου της Εγλυκάδας, ωστόσο άγνωστό για πόσο διάστημα.

Πάντως, η λογική λέει ότι όπως και σε πολλά μέρη, έτσι και στην Αχαΐα, οι αγρότες θα περιμένουν τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να αποφασίσουν ποια θα είναι η μορφή των κινητοποιήσεων.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί, με αναφορές σε μειώσεις φόρων, στήριξη στο ενεργειακό κόστος και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενώ τονίζεται πως η ελευθερία των κινητοποιήσεων δεν μπορεί να παραβιάζει την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις. Οπως είπε, η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει σημαντικό αριθμό αιτημάτων, ενώ αναγνώρισε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής (4/1) στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται μεγάλη συμμετοχή και ενδεχόμενες αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

H Αθηνά Ηλιοπούλου

Η πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, Αθηνά Ηλιοπούλου, μιλώντας στην «Π», ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες της Αχαΐας θα περιμένουν την απόφαση της Κυριακής για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Περιμένουμε την απόφαση της σύσκεψη των Μαλγάρων και αυτή θα υιοθετήσουμε για τις αποφάσεις που θα πάρουμε στη συνέχεια» σημείωσε.

